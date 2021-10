PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Inter Juventus cogliamo l’occasione per parlare del sempre affascinante derby d’Italia, in programma domenica 24 ottobre (ore 20:45) per la 9^ giornata di Serie A 2021-2022. Gli ultimi risultati – l’Inter ha perso in casa della Lazio, la Juventus ha battuto la Roma – ci dicono che questa sera i bianconeri possono agganciare i nerazzurri in classifica, prendendosi la quinta vittoria consecutiva in una risalita di corrente che sta passando attraverso pragmatismo e una quadratura del cerchio che Massimiliano Allegri sta sempre più trovando.

Una Juventus che di fatto si è presa gli ottavi di Champions League vincendo a San Pietroburgo, mentre l’Inter battendo la rivelazione Sheriff si è rimessa in corsa per lo stesso obiettivo; vedremo allora cosa succederà tra poche ore sul terreno di gioco di San Siro, ma aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, dunque prendiamoci del tempo per andare ad analizzare in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Inter Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Inter Juventus, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,15 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,45 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 3,25 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

GLI 11 DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Juventus Simone Inzaghi cambierà qualcosa rispetto alla partita di martedì sera: in difesa per esempio dovrebbe tornare titolare Alessandro Bastoni, che quindi ripristina la consueta linea che, completata da De Vrij e Skriniar, si piazza a protezione di Handanovic. A centrocampo invece Calhanoglu dovrebbe aver superato il problema fisico che gli ha impedito di giocare in Champions League: torna in panchina il grande ex Arturo Vidal (che l’anno scorso aveva segnato a San Siro contro la Juventus), mentre la conferma per Barella e Brozovic appare scontata. Così come quella di Perisic sulla corsia sinistra, dall’altra parte invece la sensazione è che il favorito sia Darmian, con Dumfries che potrebbe essere un’arma tattica per il secondo tempo. In attacco vedremo con tutta probabilità Dzeko e Lautaro Martinez, anche Joaquin Correa sarà eventualmente chiamato al cambio di passo a partita in corso.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri studia le probabili formazioni di Inter Juventus pensando di modificare tutta la catena di destra: in Champions League hanno giocato De Sciglio e McKennie, questa volta nel derby d’Italia dovrebbe toccare a Danilo e Cuadrado con il colombiano che come al solito partirà dalla linea dei centrocampisti. A sinistra invece ci sono più dubbi: Bernardeschi potrebbe essere confermato titolare se davanti dovesse esserci ancora Federico Chiesa, con Dybala al massimo in panchina il punto di domanda riguarda Kean, che potrebbe giocare insieme a Morata (l’ulteriore alternativa è Kulusevski, decisivo contro lo Zenit). Allegri ha comunque tante armi a disposizione con giocatori che si possono adattare – come appunto Chiesa – in mezzo invece sembra che Bentancur e Locatelli siano ancora nettamente favoriti (su Arthur Melo) e in difesa come sempre si apre il ballottaggio tra De Ligt e Chiellini con l’olandese favorito, in porta ci sarà ancora una volta Szczesny reduce da quattro clean sheet consecutivi.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; F. Chiesa, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri



