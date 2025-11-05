Probabili formazioni Inter Kairat Almaty, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League, oggi 5 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI INTER KAIRAT ALMATY: CHIVU GESTISCE LA ROSA

Con le probabili formazioni Inter Kairat Almaty ci avviciniamo a una partita nella quale Cristian Chivu non dovrà abbassare la tensione, perché l’obiettivo è la quarta vittoria consecutiva in Champions League, ma nella quale onestamente si potrebbero fare dei calcoli per la gestione della rosa in mezzo a un periodo fitto di impegni.

Il livello dell’avversario dovrebbe consentirlo: il Kairat Almaty campione del Kazakistan (titolo confermato anche nella stagione appena conclusa, dal momento che il campionato va ad anno solare) ha fatto una grande impresa ad arrivare fin qui e ha pure ottenuto un pareggio contro il Pafos, ma la differenza tecnica è evidente, come dimostrano le due mete sconfitte precedenti.

Insomma, ci sono tutte le premesse per puntare al poker consecutivo, l’Inter in questa Champions League finora ha sempre vinto e convinto, segnando tanto e mantenendo sempre imbattuta la propria porta, con la perla dello 0-4 esterno contro l’Union Saint Gilloise. La quarta vittoria sarebbe fondamentale verso una seconda metà di League Phase ben più impegnativa.

Ecco allora che Chivu dovrà stare attento a ogni variabile: rotazioni ci sono già state a Verona e hanno funzionato ma con il brivido e un pizzico di fortuna, le probabili formazioni Inter Kairat Almaty ci potranno presentare qualche sorpresa nerazzurra in questa sfida inedita allo stadio di San Siro?

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico su Inter Kairat Almaty è comprensibilmente a senso unico: secondo Snai, la vittoria nerazzurra varrebbe appena 1,04, mentre già con il pareggio si salirebbe a quota 14 ed infine un epico colpo kazako al Meazza varrebbe 40 volte la posta in palio per chi osasse crederci.

PROBABILI FORMAZIONI INTER KAIRAT ALMATY

QUANTO TURNOVER PER CHIVU?

Come abbiamo già accennato, nelle probabili formazioni Inter Kairat Almaty è difficile soprattutto capire quanto turnover farà Cristian Chivu e in quali ruoli di preciso. Il modulo è sempre il 3-5-2, in difesa dovrebbero riposare Akanji e Bastoni, quindi davanti a Sommer schieriamo Bisseck, De Vrij (oppure Acerbi) e Carlos Augusto; anche a centrocampo ci potrebbe essere un mix, ad esempio sulle fasce potrebbero agire i titolari Dumfries e Dimarco, con in mezzo il terzetto composto da Frattesi, Barella e Zielinski con gol sardo quindi possibile regista; in attacco non è da escludere che giochino insieme Pio Esposito e Bonny, anche se ovviamente c’è anche Lautaro pronto e sta tornando Thuram.

4-4-2 PER URAZBAKHTIN

Ordinato modulo 4-4-2 invece per l’allenatore ospite Rafael Urazbakhtin nelle probabili formazioni Inter Kairat Almaty. Quanto ai titolari che si godranno in campo una notte memorabile a San Siro, possiamo citare in porta Anarbekov; davanti a lui i quattro difensori che potrebbero essere Tapalov, Martynovich, Sorokin e Mata; a centrocampo altra linea a quattro con Mrynskiy, Glazer, Arad e Gromyko da destra a sinistra, infine davanti la stellina classe 2008 Satpaev (che dall’anno prossimo andrà al Chelsea) con al proprio fianco il portoghese Jorginho.

PROBABILI FORMAZIONI INTER KAIRAT ALMATY: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Bonny. ALl. Chivu.

KAIRAT ALMATY (4-4-2): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Mrynskiy, Glazer, Arad, Gromyko; Satpaev, Jorginho. All. Urazbakhtin.