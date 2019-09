Probabili formazioni Inter Lazio/ Diretta tv: Conte, dubbi in attacco (Serie A)

Inter Lazio si gioca domani alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo per la partita sulla carta di maggiore spicco nella quinta giornata di Serie A, in turno infrasettimanale. L’Inter ci arriva da capolista a punteggio pieno e sull’onda della vittoria nel derby, di conseguenza non vuole di certo fermarsi sul più bello. La Lazio però è ripartita dopo due sconfitte grazie al successo sul Parma e insegue la continuità di risultati. Con queste premesse è lecito attenderci una partita di sicuro interesse, dunque adesso è importante andare subito a vedere quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Lazio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo pure che Inter Lazio sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky, in particolare su Sky Sport Uno (il numero 201). Di conseguenza, segnaliamo che tutti gli abbonati a questa piattaforma avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

LE SCELTE DI CONTE

Nelle probabili formazioni di Inter Lazio, Antonio Conte potrebbe lasciare a riposo Lukaku dopo le fatiche del derby a causa della schiena; la decisione però è tutt’altro che presa e non ci stupirebbe dunque vedere Lukaku subito in campo nella sfida con il fratello Jordan (atteso però panchina nella Lazio). Al suo fianco potrebbe giocare Politano, che sta molto bene in questo periodo. Come esterno destro di centrocampo ritroverà posto Candreva, a sinistra Asamoah è insidiato da Biraghi nell’ottica del turnover. Per lo stesso motivo in mezzo al campo dovrebbe essere rilanciato Vecino, dunque può scivolare in panchina uno tra Brozovic o Barella mentre Sensi sembra davvero intoccabile. Lo stesso discorso vale per la difesa, che non a caso è la meno battuta del campionato finora.

LE MOSSE DI INZAGHI

Quanto alle probabili formazioni di Inter Lazio sul fronte biancoceleste, Simone Inzaghi potrebbe far tirare il fiato a Lucas Leiva, che di conseguenza è in ballottaggio con Parolo nel cuore della mediana capitolina. In attacco dovremmo vedere Immobile con Correa, anche se resta valida la candidatura di Caicedo per affiancare il centravanti napoletano. Sulla fascia destra dovremmo rivedere Lazzari al posto di Marusic, sia pure in gol contro il Parma. Probabile conferma per Luiz Felipe nel terzetto di difesa, dove si profila un possibile ballottaggio tra Bastos e Radu a protezione di Strakosha.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, R. Lukaku. All. Conte.

A disposizione: Padelli, Berni, Bastoni, Ranocchia, Biraghi, D’Ambrosio, Barella, Gagliardini, Borja Valero, Lazaro, Sanchez, Lautaro.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

A disposizione: Proto, Vavro, Bastos, Patric, J. Lukaku, Berisha, Marusic, Anderson, Parolo, Cataldi, Jony, Caicedo.



