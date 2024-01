Probabili formazioni Inter Lazio/ Diretta tv: Immobile c’è, Pedro spera (Supercoppa, 18 agosto 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO: CHI GIOCA IN SEMIFINALE?

Le probabili formazioni di Inter Lazio ci introducono alla partita che si gioca alle ore 20:00 di giovedì 18 gennaio: la seconda semifinale di Supercoppa Italiana è particolarmente attesa, anche per la presenza di Simone Inzaghi che è il grande ex (e che questo trofeo lo ha già vinto anche sulla panchina biancoceleste) ma anche perché avremo l’Inter, che è capolista in Serie A e dà la sensazione di poter allungare le sue mani sullo scudetto, avendo già dimostrato di essere superiore alla concorrenza pur se le rivali stanno provando a non mollare.

Inter favorita per raggiungere la finale di Supercoppa, ma occhio alla Lazio: dopo un avvio di stagione decisamente modesto, i biancocelesti sono in netta ripresa e hanno vinto quattro partite consecutive, infilandoci anche il successo nel derby di Coppa Italia e avvicinando nuovamente la zona Champions League in campionato. Aspettando allora che in Arabia Saudita si giochi, possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, prendendoci tempo per leggere le probabili formazioni di Inter Lazio.

INTER LAZIO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Lazio sarà su Mediaset: questo vale ovviamente per l’intera programmazione della Supercoppa Italiana perché è questa emittente ad avere i diritti per trasmettere le partite. Per la semifinale in questione l’appuntamento sarà su Canale 5: il canale è ovviamente disponibile in chiaro o in alternativa al numero 105 del decoder di Sky. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, gli abbonati al satellite potranno attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go, in alternativa il match sarà fornito anche dalla piattaforma Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi deve sciogliere qualche nodo per Inter Lazio, ma dovrebbe avere le idee abbastanza chiare: forse il reparto più in dubbio è la difesa, perché davanti a Sommer (che resta favorito su Audero) sono in ballottaggio sia Bisseck che Pavard, il francese parte favorito ma bisogna chiaramente considerare la presenza di Darmian che potrebbe fare il braccetto di destra, con Alessandro Bastoni sull’altro versante e l’altro grande ex Acerbi a comandare il reparto. A destra è tornato a disposizione Dumfries, che salvo sorprese si prenderà la maglia da titolare; a sinistra atteso Dimarco che è in vantaggio su Carlos Augusto, in mezzo come sempre scalpita Frattesi ma le scelte di Simone Inzaghi dovrebbero preferire le due mezzali Barella e Mkhitaryan, anche in questo caso senza sorprese e con Calhanoglu che ovviamente sarà il regista. Davanti, non si comincia nemmeno a discutere: a meno di un eccessivo ottimismo pensando già alla finale, l’Inter si presenterà con Lautaro Martinez (17 gol in campionato) e Marcus Thuram, vale a dire la sua coppia offensiva di lusso.

LE MOSSE DI SARRI

Punti di domanda aperti anche per Maurizio Sarri, che in Inter Lazio ritrova Immobile: il bomber giustamente è lanciato verso una maglia da titolare ma dipenderà anche dalle sue condizioni, in alternativa si giocherà come già fatto con il Lecce e cioè con Felipe Anderson da finto centravanti. Questa volta però potrebbe cambiare l’esterno destro del tridente, perché Pedro potrebbe prendere il posto di Isaksen; a sinistra invece sarà confermato Zaccagni. Anche a centrocampo ci sono dei ballottaggi aperti: sembra scontata la presenza di Luis Alberto, non così quella di Guendouzi e Rovella che devono vincere la concorrenza di Kamada e Cataldi, ma attenzione anche all’altro ex Matias Vecino che in Supercoppa potrebbe dire la sua e scalpita per una maglia da titolare. Per quanto riguarda la difesa, tutto porta a pensare che Alessio Romagnoli tornerà titolare: sarà lui a guidare il reparto con Patric favorito per affiancarlo, sulle corsie laterali dovrebbe essere confermato l’assetto con Manuel Lazzari che correrà a destra e Marusic impiegato a sinistra, come portiere giocherà naturalmente Provedel.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Patric, A. Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri











