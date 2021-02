Probabili formazioni Inter Lazio/ Diretta tv, Vidal mette fuori Eriksen (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO: CHI IN CAMPO A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Lazio ci introducono a uno dei big match nella 22^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021: si gioca alle ore 20:45 di domenica 14 febbraio, e per i nerazzurri questa partita rappresenta non solo la possibilità di tenere il passo scudetto del Milan – impegnato oggi a La Spezia – ma anche di riscattare l’eliminazione nella semifinale di Coppa Italia, avvenuta per mano della Juventus. Inizia il periodo decisivo della stagione per Antonio Conte, che vuole evitare ovviamente di trovarsi senza titoli al termine dell’anno; il tecnico salentino dovrà comunque stare attento, perché a San Siro arriva una Lazio in grande forma.

I biancocelesti hanno vinto le ultime sei partite in Serie A, la striscia aperta più lunga: grazie a questo periodo produttivo hanno agganciato la Roma al quarto posto in classifica e dunque sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, accarezzando il sogno scudetto anche se in maniera meno concreta rispetto alla passata stagione. Aspettando la sera di domenica per assistere alla partita, proviamo ora a fare una rapida incursione nelle scelte che riguardano gli allenatori circa la disposizione dei giocatori sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza, leggendo insieme le loro scelte nelle probabili formazioni di Inter Lazio.

DIRETTA INTER LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Lazio sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: potranno seguirla sul canale Sky Sport Uno, al numero 201 del loro decoder, e per chi non potesse mettersi davanti alla televisione sarà possibile accedere alle immagini della partita anche attraverso il servizio di diretta streaming video, che è sempre riservato ai clienti dell’emittente e consente la visione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

LE SCELTE DI CONTE

Non ci sarà troppo turnover da parte di Conte in Inter Lazio: rispetto alla Coppa Italia tornano Vidal e Sanchez che erano squalificati, ma solo il centrocampista dovrebbe essere titolare riprendendo il posto sulla mezzala. Scala in panchina Eriksen, perché il favorito per la regia è Brozovic e Barella è l’intoccabile del reparto nerazzurro; a completare questo schieramento saranno i due esterni, Hakimi certo della maglia a destra e Perisic in vantaggio sulla concorrenza a sinistra. Davanti dunque si va verso la conferma del tandem formato da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez; in difesa una timida possibilità per l’ex di turno Kolarov, ma a protezione di Handanovic è probabile che, insieme all’altro ex De Vrij, agiscano ancora una volta Skriniar e Alessandro Bastoni.

I DUBBI DI INZAGHI

A dire il vero, nemmeno Simone Inzaghi ha troppi dubbi per Inter Lazio: sulla carta sono soltanto due, e riguardano difesa e centrocampo. Nel reparto arretrato Musacchio è in vantaggio su Hoedt per giocare sul centrodestra al fianco di Acerbi, mentre Stefan Radu sembra sicuro del posto così come Reina in porta, ormai titolare anche per i costanti problemi fisici di Strakosha. In mezzo invece, o meglio sugli esterni, Fares insidia la maglia di Marusic che però parte in vantaggio per agire sulla sinistra; sull’altro versante scontata la presenza di Manuel Lazzari, non cambierà nemmeno la zona nevralgica con Lucas Leiva a fare da metronomo e le solite mezzali in Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Decisa anche la coppia d’attacco: con l’imprescindibile Immobile, ancora una volta dovrebbe esserci Joaquin Correa che è favorito su Caicedo e Muriqi, le cui quotazioni sembrano comunque in ascesa.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; L. Martinez, R. Lukaku

A disposizione: I. Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Vecino, Sensi, Gagliardini, Eriksen, Darmian, A. Young, A. Sanchez, Pinamonti

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: –

Indisponibili: –

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, S. Radu; M. Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; J. Correa, Immobile

A disposizione: Alia, Patric, Hodet, Parolo, Cataldi, Escalante, Akpa Akpro, Fares, Lulic, A. Pereira, Caicedo, Muriqi

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Strakosha, Luiz Felipe



© RIPRODUZIONE RISERVATA