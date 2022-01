Probabili formazioni Inter Lazio/ Diretta tv: Vidal per Calhanoglu (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Inter Lazio ci accompagnano verso la partita che domani sera sarà naturalmente uno dei pezzi forti della ventunesima giornata di Serie A. Partita speciale per più di un motivo per Simone Inzaghi: grande ex della partita, a caccia del riscatto dopo la sconfitta dell’andata (unica di tutto il campionato) ma anche di una vittoria per ricominciare come i nerazzurri avevano finito il 2021, in grande forma. Dopo lo stop forzato contro il Bologna, è finalmente l’ora di rivedere in campo l’Inter…

La Lazio invece sta vivendo un campionato contraddittorio e anche all’Epifania ne abbiamo avuto dimostrazione, con il pareggio casalingo contro l’Empoli che ha confermato la forza dell’attacco e la debolezza della difesa capitolina. Raggiungere l’Europa non sarà facile, ci vorrebbe una svolta magari sognando il bis del colpo dell’andata. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Inter Lazio.

DIRETTA INTER LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Lazio sarà garantita su televisori dotati di connessione alla rete Internet, dal momento che questa sarà una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per l’intero campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

LE MOSSE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Lazio, ritroviamo Dzeko che si è negativizzato nei giorni scorsi, ma non ci sarà Calhanoglu, che è ancora squalificato da prima di Natale causa la partita saltata a Bologna. Simone Inzaghi di certo non rinuncerà al suo 3-5-2 e in attacco dovremmo vedere la coppa sudamericana Sanchez-Lautaro, anche se ogni giorno che passa è un aiuto sia per Dzeko sia per l’ex Correa, che si era fatto male il mese scorso.

A centrocampo dovrebbe essere Vidal a sostituire il turco al fianco degli intoccabili Barella e Brozovic, non ci attendiamo novità sugli esterni e quindi ecco Dumfries a destra e Perisic a sinistra. Tutto chiaro anche in difesa, dove ci saranno il capitano Handanovic e davanti a lui Skriniar, l’ex De Vrij e Bastoni nella solita retroguardia a tre.

LE SCELTE DI SARRI

Sul fronte biancoceleste, le probabili formazioni di Inter Lazio devono tenere conto dell’infortunio muscolare subito da Acerbi giovedì, dunque in difesa dovrebbero esserci Patric e Radu nella coppia centrale davanti al portiere Strakosha, più i due terzini che saranno Hysaj a destra a Marusic a sinistra. In generale comunque la Lazio ha pochi problemi con le assenze e questo si nota soprattutto a centrocampo e in attacco.

Grandi firme infatti per mister Sarri in questi due reparti, a cominciare da Milinkovic Savic, Cataldi e Luis Alberto che sono i favoriti per comporre un ottimo terzetto in mediana. Quanto al tridente d’attacco della Lazio, dovremmo vedere Felipe Anderson come ala destra, Immobile naturalmente prima punta ed infine Pedro, che agirà come esterno sinistro.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Patric, Radu, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

