Probabili formazioni Inter Lazio/ Quote: Arturo Vidal torna titolare?

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Inter Lazio ci introducono alla super sfida di Serie A, il posticipo di lusso che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro questa sera, che sarà naturalmente il piatto forte della domenica di campionato. C’è dunque grande curiosità anche circa le mosse di Antonio Conte e Simone Inzaghi. In particolare i nerazzurri arrivano da un otitmo periodo in campionato, confermato anche dalla vittoria di Firenze, anche se in settimana è maturata l’eliminazione dalla Coppa Italia che porta ancora di più tutta l’attenzione sul campionato in casa Inter.

La Lazio invece sta decisamente bene in questo periodo e dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari vorrà confermarsi anche in un test decisamente più probante e significativo. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie a poche ore dalla partita circa le probabili formazioni di Inter Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Inter Lazio. Interessante notare che i nerazzurri partono ben favoriti, per cui il segno 1 è quotato a 1,80 contro la quotazione pari a 4,25 in caso di successo della Lazio (naturalmente segno 2). L’ipotesi del pareggio si colloca invece ad un livello intermedio, perché il segno X vale 3,80 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

LE SCELTE DI CONTE

Le probabili formazioni di Inter Lazio ci dovrebbero riservare il solito modulo 3-5-2 per Antonio Conte, che in difesa non ha dubbi sulla collaudata retroguardia a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti al portiere Handanovic. Si può fare lo stesso discorso anche in attacco, dove Lukaku e Lautaro Martinez formeranno ovviamente la coppia titolare che è imprescindibile per le sorti dell’Inter attuale. Gli interrogativi si concentrano a centrocampo, dove comunque tre maglie sono già assegnate: il riferimento è naturalmente ad Hakimi sulla fascia destra, più l’ottimo Barella e il ristabilito Vidal nel cuore della mediana che dovrebbe essere completata da Brozovic, che parte favorito in un possibile ballottaggio con il redivivo Eriksen, mentre come esterno sinistro sembra favorito Perisic nei confronti di Young, almeno dal primo minuto, anche se la presenza di Hakimi dall’altra parte potrebbe portare a una scelta più prudente sulla corsia mancina.

LE MOSSE DI INZAGHI

Sul fronte biancoceleste, per Simone Inzaghi le probabili formazioni di Inter Lazio si dovrebbero orientare verso uno speculare 3-5-2 con la disponibilità di quasi tutti i titolari, anche se in porta ci sarà ancora una volta il veterano Reina al posto di Strakosha. Sarà una difesa dunque curiosamente ricca di ex milanisti, dal momento che dovrebbero giocare anche Musacchio (favorito su Patric) e naturalmente Acerbi, oltre a uno tra il favorito Radu e Hoedt. Vi sono dunque in ogni caso almeno un paio di nodi ancora da sciogliere nella retroguardia della Lazio, invece tutto è più chiaro dal centrocampo in su, a parte il ballottaggio tra Marusic e Fares come esterno sinistro. A sinistra infatti avremo Lazzari, poi naturalmente Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto nel cuore della mediana capitolina ed infine Correa ad affiancare Immobile nella coppia d’attacco.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.



