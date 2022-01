Probabili formazioni Inter Lazio/ Quote: c’è Sanchez con Lautaro (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Inter Lazio introducono la partita che stasera a San Siro sarà naturalmente uno dei pezzi forti della ventunesima giornata di Serie A. Partita speciale per il grande ex Simone Inzaghi (e pure per alcuni suoi calciatori), a caccia della rivincita dopo la sconfitta dell’andata che finora è l’unica in campionato per l’Inter, che però soprattutto vuole la vittoria per ricominciare come i nerazzurri avevano finito il 2021, in grande forma. Dopo lo stop forzato contro il Bologna, è finalmente l’ora di rivedere in campo la capolista.

Discorso diverso per la Lazio di Maurizio Sarri, che paga una difesa decisamente non impeccabile: i biancocelesti subiscono troppi gol, anche all’Epifania ne abbiamo avuto dimostrazione con il pareggio casalingo contro l’Empoli, spettacolare 3-3 che però è stato un passo falso nell’inseguimento a un posto nelle Coppe europee. Ci vorrebbe una svolta, magari sognando il bis del colpo dell’andata. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Inter Lazio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inter Lazio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti i padroni di casa: il segno 1 è quotato a 1,40, mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 7,25 volte la posta in palio sul segno 2 se vincesse la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO: LE SCELTE DEI MISTER

LE MOSSE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Lazio, ritroviamo Dzeko che ora è negativo al Covid, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina, dando così spazio alla coppia offensiva tutta sudamericana formata da Lautaro Martinez e Sanchez, con eventualmente l’ex Correa come prima alternativa (potrebbe insidiare il posto del cileno), mentre per Dzeko l’obiettivo è la Supercoppa Italiana di mercoledì sera contro la Juventus.

Non ci sarà Calhanoglu, che è ancora squalificato da prima di Natale causa la partita saltata a Bologna. Simone Inzaghi dunque nel cuore del suo classico modulo 3-5-2 dovrebbe proporre Vidal al fianco degli intoccabili Barella e Brozovic, non ci attendiamo novità sugli esterni e quindi ecco Dumfries a destra e Perisic a sinistra. Tutto chiaro anche in difesa, dove ci saranno il capitano Handanovic e davanti a lui Skriniar, l’ex De Vrij e Bastoni nella consolidata ed efficace retroguardia a tre dell’Inter.

LE SCELTE DI SARRI

Sul fronte biancoceleste, le probabili formazioni di Inter Lazio devono tenere conto dell’infortunio muscolare subito da Acerbi giovedì, dunque in difesa dovrebbero esserci Patric e uno tra Luiz Felipe (favorito) e Radu nella coppia centrale davanti al portiere Strakosha, più i due terzini che saranno Hysaj a destra a Marusic a sinistra. In generale comunque la Lazio ha pochi problemi con le assenze e questo si nota soprattutto a centrocampo e in attacco, dove Sarri ha ancora dei dubbi da sciogliere.

Abbondanza che comunque fa piacere, a cominciare dal centrocampo dove i titolari dovrebbero essere Milinkovic Savic, Cataldi e Luis Alberto, con Lucas Leiva dunque che si dovrebbe accomodare in panchina. Quanto al tridente d’attacco della Lazio, dovremmo vedere Immobile naturalmente prima punta, mentre c’è qualche nodo da sciogliere per le ali: Felipe Anderson rischia la panchina, potrebbero giocare Pedro a destra e Zaccagni come esterno sinistro.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Patric, Luiz Felipe, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.



