Probabili formazioni Inter Lazio: le scelte di Chivu e Sarri verso la partita di San Siro, valida per l'undicesima giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO: SCELTE DA DEFINIRE!

Siamo all’analisi delle probabili formazioni Inter Lazio, partita che alle ore 20:45 di domenica chiude il programma dell’undicesima giornata nella Serie A 2025-2026: va in scena a San Siro una grande classica, che in questo momento pende decisamente dalla parte dei nerazzurri anche reduci dalla vittoria sul Kairat Almaty.

Pur soffrendo l’Inter ha sistemato i conti in Champions League, e adesso torna a concentrarsi su un campionato nel quale insegue sempre lo scudetto: da questo punto di vista è stata fondamentale la vittoria di Verona, arrivata sul filo di lana grazie a un’autorete, per tenere il passo e anzi guadagnare qualcosa sulle rivali.

La Lazio sta affrontando una stagione strana per il blocco del calciomercato, ma non molla di un centimetro: la vittoria contro il Cagliari ha certificato come i biancocelesti possano sicuramente giocarsi l’accesso alle coppe europee, la sensazione è che poi questa squadra andrà valutata meglio a gennaio quando potrà operare qualche acquisto.

Nel frattempo però noi ci concentriamo sulle scelte di campo, perché tra poco arriverà il momento di giocare e dunque dobbiamo realmente capire come i due allenatori intendano disporsi a San Siro, è quello che facciamo senza ulteriore indugio valutando le probabili formazioni Inter Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO INTER LAZIO

Andiamo ad analizzare anche le quote su questa partita, all’interno delle probabili formazioni Inter Lazio: quasi incredibile la differenza tra il segno 1 per la vittoria dei nerazzurri, che vale 1,35 volte quanto messo sul piatto, e il segno 2 che regola il successo dei biancocelesti e vi farebbe guadagnare ben 7,75 volte la posta in palio, ci saremmo aspettati un margine minore e invece evidentemente chi ha puntato la pensa in maniera diversa. Sia come sia, il segno X che identifica il pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 5,00 volte l’ammontare della giocata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

CHIVU CAMBIA QUALCOSA

Rispetto alla partita di mercoledì sera, con le probabili formazioni Inter Lazio notiamo che Cristian Chivu dovrebbe cambiare qualcosa: in difesa Akanji si piazza sul centrodestra facendo compagnia ad Acerbi, ex della partita, e Alessandro Bastoni con Sommer che naturalmente va in porta, poi a centrocampo si rivede Calhanoglu in cabina di regia con Barella e Sucic sulle mezzali, qui bisogna registrare l’indisponibilità di Mkhitaryan e il fatto che comunque sulle fasce laterali le scelte siano limitate, quindi ancora una volta Dumfries sarà titolare a destra e Federico Dimarco si prenderà l’altro lato del campo.

Naturalmente ci sono delle alternative, anche in difesa dove Bisseck rimane in ballottaggio per una maglia, mentre a centrocampo Zielinski può confermare la sua maglia da titolare; Chivu sceglierà anche in base a chi fornisca le migliori risposte in allenamento e rifinitura, quel che appare certo è che Lautaro Martinez sarà comunque schierato in attacco come principale riferimento dell’Inter, al suo fianco la bella notizia sta nel rientro di Marcus Thuram che finalmente sembra pronto a prendersi una maglia dal primo minuto, anche se Pio Esposito e Bonny possono ancora sperare.

SARRI SENZA ALTERNATIVE

Per Maurizio Sarri piove sul bagnato, le probabili formazioni Inter Lazio ci dicono che i biancocelesti hanno perso anche Alessio Romagnoli e quindi cambia ancora l’assetto difensivo, perché davanti a Provedel oltre a Mario Gila ci sarà il giovane Provstgaard, che comunque ha già messo insieme presenze con la prima squadra. Manuel Lazzari e Marusic saranno i due terzini; davvero la Lazio ha la coperta cortissima e questo vale anche per il centrocampo, che deve ancora fare a meno di Rovella e Dele-Bashiru e per questo motivo rimane lo stesso, con Basic che è stato reintegrato nella lista della Serie A.

Insieme a lui avremo Cataldi, che si occuperà della regia, e naturalmente l’inossidabile Guendouzi che anche a rosa piena sarebbe stato insostituibile nello scacchiere tattico di Sarri; in attacco manca sempre Castellanos, qui l’allenatore della Lazio sembra ultimamente aver trovato l’assetto giusto anche grazie alla grande condizione di Isaksen, che si riprenderà la maglia da esterno destro. Sull’altro versante non è in discussione la maglia di Zaccagni che dovrà garantire anche lavoro di copertura trovandosi davanti Dumfries, come prima punta invece giocherà ancora Boulaye Dia.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Cristian Chivu

LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri