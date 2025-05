PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO: MOSSE DELICATE PER INZAGHI

San Siro è pronto a vivere una grande serata, le probabili formazioni Inter Lazio ci accompagnano al big-match odierno in Serie A. Per Simone Inzaghi la sfida da grande ex sarà molto delicata: dopo la vittoria con il Torino si è riaperto l’obiettivo scudetto per l’Inter, però resta fondamentale la gestione di una rosa stanca, che ha disputato una stagione meravigliosa ma adesso si gioca tutto in un paio di settimane, ovviamente finale di Champions League compresa, per cui le mosse del mister saranno davvero decisive.

Diretta Monza Empoli/ Streaming video tv: i toscani non vogliono retrocedere! (Serie A, 18 maggio 2025)

La Lazio di Marco Baroni arriva invece al Meazza dopo il pareggio contro la Juventus: il calendario è decisamente impegnativo, ma anche i biancocelesti devono dare il massimo, perché nella corsa verso le Coppe europee tutto è ancora possibile, sia in positivo sia in negativo, perché le distanze in classifica sono davvero minime. Insomma, c’è grande curiosità attorno alle probabili formazioni Inter Lazio…

Probabili formazioni Parma Napoli/ Quote: Gilmour o Lobotka? (Serie A, oggi 18 maggio 2025)

PRONOSTICO E QUOTE

Un breve accenno anche al pronostico su Inter Lazio secondo le quote Snai, che sorridono ai nerazzurri: Inter favorita con il segno 1 proposto a 1,60 mentre il pareggio tocca il valore di 4,10 volte la giocata e infine il segno 2 varrebbe quota 5,00 se vincesse la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

ALCUNI DUBBI PER INZAGHI

Le probabili formazioni Inter Lazio non sono facili da disegnare per Simone Inzaghi. Davanti non ci sarà Lautaro Martinez, con Thuram potrebbe giocare Taremi, in crescita e favorito su Arnautovic in un ballottaggio comunque ancora aperto. In porta sicuramente Sommer, indichiamo poi Bisseck, Acerbi e Bastoni in difesa, dove però restano valide anche le candidature di De Vrij e Darmian, che d’altronde potrebbe essere pure l’alternativa a Dumfries come esterno destro. Sulla sinistra invece ecco il ballottaggio tra Dimarco (favorito) e Carlos Augusto, le certezze dovrebbero essere Barella e Calhanoglu più Zielinski, considerati gli acciacchi di Mkhitaryan.

Probabili formazioni Roma Milan/ Quote: moduli speculari (Serie A, oggi 18 maggio 2025)

DUE SQUALIFICATI PER BARONI

Marco Baroni deve fare a meno di Zaccagni e Pellegrini, esclusi dalle probabili formazioni Inter Lazio per squalifica. Il modulo è il 4-2-3-1 e in verità ci sono vari dubbi anche per i biancocelesti: in porta Mandas; Hysaj è favorito su Lazzari come terzino destro in una difesa che sarà poi completata da Gila, Romagnoli e Marusic a sinistra; in mediana Guendouzi e Rovella; un paio di dubbi invece nel reparto offensivo, che sarà aperto da Isaksen a destra, mentre Dele-Bashiru e Dia si giocano il posto da trequartista come Pedro e Noslin a sinistra, tutti alle spalle del centravanti Castellanos.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos. All. Baroni.