Probabili formazioni Inter Lazio/ Quote: riposo per Lukaku e Lucas Leiva? (Serie A)

Andiamo a leggere le probabili formazioni di Inter Lazio, una delle partite più interessanti di questo turno infrasettimanale di Serie A 2019-2020: per la quinta giornata si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 25 settembre, e San Siro i nerazzurri vanno a caccia di una vittoria che sarebbe la quinta consecutiva, e li manterrebbe a punteggio pieno dopo aver già vinto il derby e confermato di essere assolutamente in corsa per lo scudetto. Sarà un test interessante anche per una Lazio che, dopo aver perso due partite consecutive in rimonta, è tornata a correre come aveva mostrato nelle prime uscite stagionali: sono 7 i punti dei biancocelesti dopo il successo interno sul Parma, Simone Inzaghi sa di poter lottare per la Champions League ma deve trovare la giusta continuità. Vediamo allora come i due allenatori hanno intenzione di schierare le loro squadre sul terreno di gioco dello stadio Giuseppe Meazza, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Inter Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Inter Lazio, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella nerazzurra: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 2,05 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3,60 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,45 volte quanto puntato.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

LE SCELTE DI CONTE

Inter Lazio presenta ancora qualche scelta in discussione per Antonio Conte: a centrocampo per esempio il grande ex Candreva sembra favorito per prendersi la fascia destra a sfavore di D’Ambrosio, mentre davanti c’è l’ipotesi turnover per Romelu Lukaku ma non è ancora chiaro se a prenderne il posto sarà Politano o Alexis Sanchez, oppure tutti e due con anche Lautaro Martinez destinato a rimanere fuori. In mediana potremmo vedere dal primo minuto anche Matias Vecino, il che significa che in panchina scivolerebbe Barella; verso la conferma infatti sono sia Brozovic che Sensi, così come Asamoah che in questo momento (aspettando Biraghi) non ha rivali sulla corsia sinistra. La difesa ormai si è assestata con i tre titolarissimi: in porta chiaramente c’è capitan Handanovic, davanti a lui sarà l’altro ex De Vrij a giocare come riferimento centrale con Godin che dunque opererà sul centrodestra, e Skriniar ovviamente sull’altro versante del reparto.

GLI 11 DI INZAGHI

Simone Inzaghi conferma chiaramente il 3-5-2, e dovrebbe riproporre Manuel Lazzari: l’ex della Spal giocherà come esterno destro prendendo il posto di Marusic (in gol contro il Parma), in mezzo invece rischia Lucas Leiva che però, vista la complessità della partita, rimane favorito rispetto a Parolo che ne rappresenta l’alternativa. Come sempre ci saranno Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto a presidiare le mezzali per un centrocampo di grande qualità ma anche fisico, alle loro spalle Acerbi comanda la difesa a protezione di Strakosha con Stefan Radu e Luiz Felipe insidiati da Bastos, ma ancora in vantaggio. Naturalmente il tecnico biancoceleste non ha intenzione di modificare il suo reparto offensivo: al fianco di Immobile ci sarà Joaquin Correa, per una soluzione maggiormente offensiva è pronto Caicedo che, come detto in altre occasioni, ormai va considerato più di una semplice riserva.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, L. Martinez

A disposizione: Padelli, Berni, A. Bastoni, Ranocchia, D’Ambrosio, Lazaro, Barella, Gagliardini, Borja Valero, Biraghi, R. Lukaku, A. Sanchez

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: –

Indisponibili: –

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; M. Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; J. Correa, Immobile

A disposizione: Proto, Bastos, Vavro, Patric, Marusic, A. Anderson, Va. Berisha, Parolo, Cataldi, J. Lukaku, Jony, Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: –



