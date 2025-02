PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO: QUANTO TURNOVER A SAN SIRO?

Si affrontano due delle squadre più impegnate, ancora in corsa su tre fronti, quindi le probabili formazioni Inter Lazio devono tenere conto di questo aspetto: il quarto di finale di Coppa Italia è un obiettivo importante, ma Simone Inzaghi e Marco Baroni devono fare i conti con le fatiche di una stagione che sarà ancora lunga, fra campionato e Coppe europee. Questo può valere soprattutto per l’Inter, che dopo la vittoria contro il Genoa si è presa il primo posto in classifica, ma è attesa da tre settimane fondamentali per l’intera stagione.

Dalla trasferta di Napoli sabato fino a quella contro l’Atalanta il 16 marzo, con in mezzo le due partite degli ottavi di Champions League, l’Inter è attesa da un ciclo fondamentale e allora dosare le forze sarà necessario. La Lazio avrà l’Europa League, ma forse potrebbe dare maggiore importanza alla Coppa Italia, anche per rilanciarsi dopo il modesto pareggio a Venezia. In ogni caso, le rotazioni saranno inevitabili, allora stiamo a vedere che cosa ci potranno dire le probabili formazioni Inter Lazio.

PRONOSTICO E QUOTE PER IL QUARTO DI FINALE

Sulla carta il pronostico su Inter Lazio è tutto per i nerazzurri: le quote Snai indicano il segno 1 a 1,55, poi ecco il segno X a 4,25 e si arriverà a quota 5,50 in caso di segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

QUANTO TURNOVER PER INZAGHI?

Nelle probabili formazioni Inter Lazio non cambierà il modulo 3-5-2 per Simone Inzaghi, ma di sicuro le rotazioni saranno abbondanti. In porta evidentemente Martinez, che questa partita l’avrebbe giocata comunque; in difesa indichiamo Bisseck, il grande ex de Vrij e Bastoni, uno dei pochi big ai quali potrebbe essere chiesto uno sforzo extra; a centrocampo invece le novità potrebbero essere ancora più profonde. Noi allora indichiamo Darmian e Zalewski come esterni, anche se resta viva l’opzione Dumfries, mentre in mezzo potremmo avere Frattesi, Aslllani e Zielinski, anche se almeno uno fra Calhanoglu e Mkhitaryan potrebbe essere titolare; infine, in attacco ecco la coppia Taremi-Arnautovic, segnale molto evidente di turnover.

SCOPRIAMO I CAMBIAMENTI DI BARONI

Detto che Castellanos e Dele-Bashiru sono assenti, sul fronte biancoceleste le probabili formazioni Inter Lazio potrebbero prevedere un modulo 4-2-3-1. Turnover in porta con Mandas titolare; davanti a lui i quattro difensori potrebbero essere Marusic, Gigot, Gila e Nuno Tavares da destra a sinistra; in mediana al fianco di Guendouzi si rivedrà Rovella, che ha saltato per squalifica l’ultima giornata di campionato; in avanti invece ci potrebbero essere Isaksen, Pedro e Zaccagni schierati sulla trequarti a supporto di Dia, indiziato come centravanti. Il turnover potrebbe quindi essere minore in casa Lazio, staremo a vedere…

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Aslllani, Zielinski, Zalewski; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni.