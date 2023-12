Probabili formazioni Inter Lecce/ Diretta tv: Bisseck o Cuadrado? (Serie A, oggi 22 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI INTER LECCE: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Eccoci all’analisi delle probabili formazioni di Inter Lecce, la partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 23 dicembre per la 17^ giornata di Serie A 2023-2024. Per i nerazzurri è un’altra bella occasione per allungare in vetta al campionato: impegnata anche in Coppa Italia, l’Inter arriva dal trionfo di Roma contro la Lazio e in questo modo ha portato a 4 i punti di vantaggio sulla Juventus, peraltro dando la sensazione che, al netto del distacco attuale, solo lei possa perdere lo scudetto nel senso che la superiorità sulle rivali, come rosa e condizione, è decisamente evidente.

Il Lecce sta invece conducendo in porto la nave della salvezza: altra vittoria sul filo di lana per i salentini che hanno battuto il Frosinone, una volta di più il Lecce ha dimostrato di saper crescere nel secondo tempo e non mollare mai, ed è aumentato il margine sulla zona calda della classifica. Aspettando che a San Siro si giochi, noi adesso possiamo valutare quello che gli allenatori potrebbero decidere per questa partita comunque importante per entrambe le squadre, e quindi prendiamoci ancora un momento di tempo per leggere insieme in modo dettagliato le probabili formazioni di Inter Lecce.

INTER LECCE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Lecce sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, essendo questa partita compresa nel pacchetto delle tre gare fornite da Sky Sport per la 17^ giornata di campionato. L’appuntamento con il match sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi),e ovviamente con le altre due opzioni che ormai conosciamo: potrete infatti utilizzare i vostri apparecchi mobili (PC, tablet e smartphone) per attivare le piattaforme DAZN e Now Tv, ricordando che per entrambe sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LECCE

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi potrebbe recuperare Cuadrado e Alexis Sanchez per Inter Lecce, ma entrambi partirebbero comunque dalla panchina; a dire il vero il colombiano potrebbe essere titolare così da riportare Darmian nel terzetto difensivo, in alternativa sarà confermato Bisseck (anche per l’indisponibilità di De Vrij) che è in crescita. Acerbi e Alessandro Bastoni completano la difesa davanti a Sommer, ancora una volta mancherà Dumfries e dunque quasi certamente avremo Dimarco titolare a sinistra; in mezzo al campo invece Frattesi può avere un’occasione, ma Inzaghi potrebbe comunque affidarsi ai suoi titolarissimi che sono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, pur magari con qualche staffetta che nel secondo tempo coinvolga anche Asllani e Klaassen. Davanti dunque avremo il tandem formato da Marcus Thuram e Lautaro Martinez: 24 gol in due e il Toro sempre più capocannoniere di Serie A, anche questo è un grande segreto dell’Inter capolista.

LE MOSSE DI D’AVERSA

Per Inter Lecce Roberto D’Aversa sarà ancora senza Almqvist; c’è qualche ballottaggio aperto tra le fila dei salentini, per esempio in difesa dove Dorgu rimane in vantaggio su Gallo che però potrebbe riprendersi la maglia da titolare a sinistra. Gli altri due dubbi sono nel tridente offensivo: Strefezza se la gioca con Nicola Sansone (che contro l’Inter ha un’ottima tradizione e quindi potrebbe essere in campo), mentre Piccoli dà la sensazione di essere favorito su Krstovic, anche perché dopo un brillante avvio di stagione il montenegrino è leggermente calato nel suo rendimento. Per il resto le scelte sembrano fatte, pur se a centrocampo Joan Gonzalez potrebbe essere nuovamente titolare; qui però c’è Kaba che avanza la sua candidatura, a fare il regista sarà Ramadani (matchwinner contro il Frosinone) mentre sul centrodestra agirà Oudin. A protezione di Wladimiro Falcone ecco la solita coppia centrale con Baschirotto e Pongracic, a destra invece giocherà Gendrey.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LECCE: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

LECCE (4-3-3): W. Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Oudin, Ramadani, Kaba; N. Sansone, Piccoli, Banda. Allenatore: Roberto D’Aversa











