Probabili formazioni Inter Lecce/ Diretta tv, Lukaku già titolare? (Serie A)

Inter Lecce si gioca domani sera alle ore 20.45: le due formazioni scenderanno in campo a San Siro per dare vita al posticipo della prima giornata di Serie A. Il debutto di Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri proprio contro la squadra della sua città, che torna in Serie A dopo sette anni, offrirà naturalmente numerosi temi d’interesse, anche se l’Inter parte nettamente favorita sulla carta per conquistare la vittoria. Vediamo però adesso le probabili formazioni di Inter Lecce analizzando le notizie alla vigilia sui possibili titolari e le mosse dei due allenatori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Lecce non sarà disponibile, ma si potrà comunque seguire la partita di San Siro in diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, secondo le modalità già note dal passato campionato per le tre partite di ogni turno coperte appunto da DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LECCE

LE MOSSE DI CONTE

Parlando delle probabili formazioni di Inter Lecce, ecco che Antonio Conte dovrebbe proporre fin da subito il suo classico 3-5-2, il modulo preferito dell’allenatore salentino. In assenza dell’infortunato Godin, sarà D’Ambrosio a completare il terzetto nella retroguardia con Skriniar e De Vrij davanti ad Handanovic. Solo giocatori già interisti l’anno scorso in difesa, più novità a centrocampo, dove debutterà in nerazzurro Barella e potrebbe esserci spazio anche per l’altro nuovo acquisto Sensi, in ballottaggio con Vecino per completare il terzetto centrale con Brozovic. Sulle fasce invece ci attendiamo Asamoah a sinistra e uno tra Candreva e Lazaro a destra. Il debutto più atteso però sarà naturalmente quello di Lukaku, che dovrebbe formare la coppia d’attacco con Lautaro Martinez, mentre il giovanissimo Esposito si candida a jolly dalla panchina.

LE SCELTE DI LIVERANI

Per completare le probabili formazioni di Inter Lecce, osserviamo che Fabio Liverani dovrebbe scegliere il 4-3-1-2, ma con diversi ballottaggi in avanti dove l’unica certezza sembra essere l’ex rossonero Lapadula. Al suo fianco giocherà uno tra Farias e La Mantia, mentre sulla trequarti è aperto il ballottaggio Mancosu-Falco. In porta avremo l’altro ex rossonero Gabriel, ballottaggio Rossettini-Dell’Orco nella difesa a quattro che per il resto dovrebbe prevedere Lucioni e i due terzini, Rispoli a destra e Calderoni a sinistra. Nel cuore della mediana agirà Tachtsidis come regista del gioco del Lecce, affiancato da Petriccione e uno tra Shakhov e Majer, che daranno vita all’ennesimo ballottaggio di una formazione con ancora molti punti di domanda.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Asamoah; L. Martinez, Lukaku. All. Conte.

A disposizione: Padelli, Berni, Bastoni, Ranocchia, Dalbert, Lazaro, Vecino, Gagliardini, Joao Mario, Borja Valero, Esposito, Politano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Godin.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Farias, Lapadula. All. Liverani.

A disposizione: Vigorito, Vera, Riccardi, Benzar, Dell’Orco, Tabanelli, Haye, Majer, Falco, Lo Faso, Pettinari, La Mantia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Meccariello.



