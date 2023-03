Probabili formazioni Inter Lecce/ Diretta tv: Lukaku o Dzeko? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER LECCE: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Inter Lecce ci avviciniamo a una partita in cui domani sera a San Siro i nerazzurri di Simone Inzaghi avranno l’obbligo (per così dire) di vincere nella venticinquesima giornata di Serie A, perché in campionato continua il rendimento piuttosto ondivago dell’Inter e domenica scorsa è arrivata una sconfitta a Bologna che adesso richiede un immediato ritorno al successo per spazzare via ogni dubbio circa la posizione fra le prime quattro, naturalmente fondamentale in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League per i nerazzurri.

Diretta/ Lecce Cesena Primavera (risultato finale 6-1): la capolista dilaga in casa!

Il Lecce arriva invece da una sconfitta casalinga contro il Sassuolo, ma per i giallorossi salentini di Marco Baroni l’obiettivo della salvezza sembra comunque vicino grazie a ben dieci punti di margine sul terzultimo posto, per cui al Meazza potranno andare a caccia di un risultato di prestigio – che non sarebbe il primo per il Lecce in questa stagione – con una certa serenità. Tutto questo premesso per avere il quadro della situazione, possiamo adesso analizzare con maggiore cura le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Inter Lecce.

Diretta/ Lecce Sassuolo (risultato finale 0-1): Strefezza si divora il pari!

INTER LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Lecce sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LECCE

LE SCELTE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Lecce, mister Simone Inzaghi non rinuncerà al suo immutabile modulo 3-5-2, che vedrà Onana in porta e davanti a lui il possibile dubbio tra Skriniar (reduce da qualche acciacco) e De Vrij per affiancare Acerbi e Bastoni nella difesa nerazzurra a tre uomini. A centrocampo doppio ballottaggio sulle fasce, naturalmente Darmian-Dumfries a destra e Dimarco-Gosens a sinistra, con il milanese a sua volta reduce da qualche problema fisico, mentre non dovrebbero esserci dubbi su Barella, Brozovic e Calhanoglu nel cuore del centrocampo nerazzurro. Infine, in attacco Lautaro Martinez dovrebbe essere sicuro del posto dal primo minuto, al suo fianco si giocano l’altra maglia a disposizione Lukaku e Dzeko, con il belga forse leggermente favorito sul bosniaco.

Diretta/ Atalanta Lecce (risultato finale 1-2): Hojlund non basta, la Dea va ko!

LE MOSSE DI BARONI

Sul fronte pugliese, le probabili formazioni di Inter Lecce riservano a mister Marco Baroni la squalifica di Baschirotto, per cui nel modulo 4-3-3 dei giallorossi pugliesi dovremmo vedere davanti al portiere Falcone la difesa a quattro composta da Gendrey, Tuia, Umtiti e Gallo da destra a sinistra; a centrocampo potrebbe invece esserci un ballottaggio fra Gonzalez e Maleh per la terza maglia da titolare al fianco del regista Hjulmand e di Blin; i dubbi però sono soprattutto nel tridente offensivo, con Strefezza certezza a destra, ma poi Ceesay e Colombo in lotta per il posto da prima punta così come Di Francesco e Banda che si contendono la maglia da ala sinistra titolare per il Lecce a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LECCE: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA