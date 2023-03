Probabili formazioni Inter Lecce/ Quote: Skrinar e Dimarco sono in dubbio (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER LECCE: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Inter Lecce andiamo a leggere le potenziali scelte per la partita che si gioca alle ore 18:00 di domenica 5 marzo, per la 25^ giornata di Serie A 2022-2023. Match delicato, perché entrambe le squadre arrivano da sconfitte: per il secondo anno consecutivo l’Inter ha perso a Bologna, facendosi così agganciare dal Milan al secondo posto, dando il definitivo addio a uno scudetto già molto lontano e soprattutto non riuscendo a fare quel passo avanti verso la qualificazione in Champions League, che forse sarebbe stato determinante.

Il Lecce invece è caduto in casa contro il Sassuolo: vincendo avrebbe potuto avvicinare la parte alta della classifica, diciamo che i salentini sono mancati in un esame di maturità ma questo ovviamente toglie poco all’ottimo campionato che la squadra sta disputando, tanto che salvo improvvisi crolli e voli delle avversarie la salvezza dovrebbe essere cosa fatta. Adesso come sempre prendiamoci del tempo per valutare in che modo gli allenatori potrebbero disporsi sul terreno di gioco di San Siro, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Lecce.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Inter Lecce possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 25^ giornata di Serie A, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,35 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 5,00 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 9,25 volte la quota messa sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LECCE

LE SCELTE DI INZAGHI

In Inter Lecce Simone Inzaghi ha due dubbi legati alla condizione di un paio di giocatori: Skriniar e Dimarco non sono al top, dunque nell’eventualità che alzino bandiera bianca il loro posto sarà occupato da De Vrij (favorito su D’Ambrosio) e Gosens. Per il resto appunto dovrebbe essere tutto confermato: Onana sarà il portiere, davanti a lui avremo comunque Acerbi a guidare la difesa con Alessandro Bastoni eventualmente schierato sul centrosinistra (sull’altro versante andrebbe presumibilmente De Vrij) mentre a destra Darmian per il campionato rimane favorito su Dumfries, anche se l’olandese certamente se la gioca. In mezzo al campo dovrebbe farcela Brozovic, che avrebbe in mano le redini della manovra; a questo punto resterebbe fuori Mkhitaryan, con Barella e Calhanoglu che occuperebbero le mezzali. In attacco, Romelu Lukaku appare nuovamente in vantaggio su Dzeko: è prevista comunque la staffetta tra i due attaccanti, il vero punto fermo dell’Inter in questo momento è chiaramente Lautaro Martinez.

GLI 11 DI BARONI

Tegola per Marco Baroni, che in Inter Lecce non può disporre di Baschirotto: il difensore centrale è squalificato, a prenderne il posto dovrebbe essere Tuia che farà coppia con Umtiti, davanti al portiere Wladimiro Falcone. Anche la squadra salentina dovrebbe essere confermata: i terzini saranno Gendrey a destra e Gallo a sinistra, in mediana l’osservato speciale è Hjulmand che sta disputando un’ottima stagione, infatti è già finito nel mirino delle big e difficilmente il prossimo anno vestirà ancora la maglia di questa squadra. Sulle mezzali scalpitano Askildsen e Maleh ma ancora una volta i favoriti sono Blin e Juan Gonzalez; nel tridente offensivo sono in netta ascesa le quotazioni di Ceesay che infatti dovrebbe essere il centravanti a scapito di Lorenzo Colombo (per lui, di proprietà del Milan, è quasi un derby personale) naturalmente ci sono pochi dubbi circa la presenza di Strefezza, miglior marcatore del Lecce in questo campionato, e Federico Di Francesco come esterni alti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LECCE: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; R. Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

LECCE (4-3-3): W. Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, J. Gonzalez; Strefezza, Ceesay, F. Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni











