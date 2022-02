Probabili formazioni Inter Liverpool/ Diretta tv: Bastoni ce la farà?

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Le probabili formazioni di Inter Liverpool ci accompagnano verso la grande partita che domani sera a San Siro avrà luogo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il sorteggio bis è stato a dir poco sfortunato per l’Inter, chiamata a una missione molto difficile contro il Liverpool, ma se non altro ci sarà la serenità di chi non ha nulla da perdere: vincere sarebbe una grande gioia (e qualificarsi un’impresa), un’eliminazione non sarebbe un dramma e in ogni caso saranno due serate di calcio da ricordare.

Il pareggio di sabato scorso a Napoli ha limitato le difficoltà di un’Inter che comunque in campionato potrebbe essere ancora la favorita per lo scudetto (e senza quei minuti di black-out nel derby…), ma che in Champions League deve ancora crescere. Il Liverpool ci darà risposte importanti: i Reds che hanno vinto di misura a Burnley non hanno impressionato, ma restano comunque i favoriti, soprattutto sulla distanza dei 180 minuti. Nel frattempo però andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Inter Liverpool.

DIRETTA INTER LIVERPOOL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Inter Liverpool sarà visibile in diretta tv solo su televisori dotati di connessione ad Internet, perché il big-match del mercoledì di Champions League sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime, la grande novità della stagione europea per una partita ad ogni mercoledì di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Inter Liverpool stanno portando a Simone Inzaghi una bella notizia, cioè il recupero di Bastoni, che ha ottime possibilità di scendere in campo insieme a Skriniar e De Vrij per formare la più classica difesa a tre davanti al portiere e capitano Handanovic. Naturalmente però restano in pre-allarme anche Dimarco e D’Ambrosio qualora Bastoni non riuscisse a partire da titolare.

L’altro tema è l’assenza dello squalificato Barella: Vidal è favorito su Vecino e Gagliardini per sostituirlo nel terzetto con Brozovic e Calhanoglu nel cuore della mediana, mentre Dumfries a destra e Perisic sono le certezze sulle fasce. Un dubbio potrebbe invece esserci in attacco: Dzeko è intoccabile, ballottaggio sudamericano possibile tra Lautaro Martinez e Sanchez, anche se l’argentino resta favorito e il cileno dovrebbe quindi essere il jolly a partita in corso.

LE SCELTE DI KLOPP

Modulo 4-3-3 invece per Jurgen Klopp nelle probabili formazioni di Inter Liverpool, non è di certo una sorpresa dal momento che questo è il modulo di riferimento per i Reds in tutta la lunga gestione dell’allenatore tedesco. In porta ci sarà sicuramente Alisson, davanti al quale nella difesa a quattro ci aspettiamo Alexander-Arnold come terzino destro, i centrali Matip e Van Dijk, infine Robertson a sinistra.

Non ci dovrebbero essere grandi sorprese, quindi proseguiamo con il possibile terzetto di centrocampo che per il Liverpool dovrebbe essere formato da Fabinho, Henderson e Naby Keïta; infine nel tridente d’attacco ecco naturalmente Salah a destra, con Diogo Jota che potrebbe essere il favorito come centravanti e Mané intoccabile a sinistra.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Naby Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.

