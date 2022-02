Probabili formazioni Inter Liverpool/ Quote, c’è Arturo Vidal per sosstituire Barella

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Liverpool ci introducono al grande spettacolo della Champions League: alle ore 21:00 di mercoledì 16 febbraio i nerazzurri sono la prima italiana a giocare gli ottavi di finale. Il match di andata è a San Siro, essendo l’Inter arrivata seconda nel suo girone; per Simone Inzaghi anche la beffa del sorteggio rifatto per l’errore in quello “originale”, dall’Ajax si è passati al Liverpool e il cambio è stato chiaramente terribile, perché i Reds di Jurgen Klopp sono una delle corazzate del calcio europeo e partono favoriti in questa doppia sfida, senza particolari discussioni.

Questo però non cancella il fatto che i nerazzurri se la possano giocare, e magari anche ampiamente: Inzaghi ha tante armi a disposizione e, anche se senza particolari sorprese nella sua squadra, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote al collega tedesco. Tra poco a San Siro si gioca: nell’attesa dell’ottavo di Champions League, proviamo a fare una rapida analisi di quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due allenatori per la partita, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Inter Liverpool.

QUOTE E PRONOSTICO

Facciamo un breve passaggio con le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Inter Liverpool. Cosa ci dice il pronostico? I Reds partono favoriti: il segno 2 che identifica la loro vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma pari a 2,10 volte quanto messo sul piatto, per contro il valore posto sul segno 1, per l’affermazione dell’Inter, vale 3,40 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha poi stabilito che il segno X, sul quale puntare per il pareggio, vi farebbe mettere in tasca una cifra che equivale a 3,55 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL: LE SCELTE DEI MISTER!

I DUBBI DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Liverpool non c’è Barella: il centrocampista è squalificato e questa è chiaramente una tegola per Inzaghi. Il favorito per sostituirlo è Arturo Vidal, che è in netto vantaggio su Gagliardini e Matias Vecino; dunque il cileno dovrebbe completare la linea di mezzo, che avrà la conferma ovvia di Brozovic in cabina di regia e di Calhanoglu come collante di reparto. In difesa, Alessandro Bastoni stringe i denti ma dovrebbe farcela: in caso di forfait del giovane, Inzaghi ha pronta la soluzione Danilo D’Ambrosio che sembra avere qualcosa in più rispetto a Dimarco (se non altro per l’esperienza), poi davanti ad Handanovic agiranno naturalmente Skriniar e De Vrij. Se sugli esterni non sembrano esserci ballottaggi aperti, con Dumfries e Perisic regolarmente titolari, davanti Alexis Sanchez insidia Lautaro Martinez: il Toro rimane in vantaggio ma attenzione alla possibilità che il cileno parta titolare in Inter Liverpool, l’intoccabile è Dzeko che dunque sarà regolarmente in campo dal primo minuto.

LE SCELTE DI KLOPP

Se Inzaghi ha pochi dubbi, forse Klopp ne ha ancora meno: nelle probabili formazioni di Inter Liverpool il tecnico tedesco potrebbe comunque dare spazio ad alcune delle seconde linee, per poi utilizzare i titolari ad Anfield nel match di ritorno. Rispetto alla vittoria del Turf Moor, arrivata domenica, la difesa non cambia: Alisson va in porta, davanti a lui Matip e Van Dijk con i consueti terzini Alexander-Arnold e Robertson. È a centrocampo che Klopp potrebbe operare qualche modifica: scalpitano infatti Oxlade-Chamberlain e Milner ma anche Thiago Alcantara, a lasciare il posto a uno di questi tre potrebbe essere Naby Keita (o Fabinho in caso giochi lo spagnolo), mentre Jordan Henderson dovrebbe essere confermato. Davanti, è abbastanza scontato pensare che Firmino andrà a sedersi in panchina favorendo la maglia da titolare per Diogo Jota; Salah dovrebbe essere al suo posto come esterno destro, a sinistra invece Sadio Mané è insidiato da Luis Diaz che, pur avendo giocato il girone di Champions League con la maglia del Porto, è comunque arruolabile e potrebbe anche togliere il posto al senegalese.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER LIVERPOOL

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, J. Henderson; Salah, Diogo Jota, S. Mané. Allenatore: Jurgen Klopp



