Probabili formazioni Inter Liverpool, quote e ultime notizie su moduli e titolari per Chivu e Slot in Champions League, oggi 9 dicembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL: CHI GIOCA IL BIG-MATCH AL MEAZZA?

Serata di gala a San Siro, curiosiamo allora nelle probabili formazioni Inter Liverpool per scoprire chi dovrebbe essere titolare al Meazza nella sesta giornata di Champions League oggi, 9 dicembre 2025. Un bel test per l’Inter, che d’altronde ha la grande occasione per ipotecare l’accesso agli ottavi di finale con ben due giornate d’anticipo.

Finora il cammino europeo dell’Inter di Cristian Chivu è stato ottimo, sulla scia dell’esempio di Simone Inzaghi: peccato solo per la beffarda sconfitta nei minuti di recupero a Madrid, ma i nerazzurri quando si tratta di giocare bene calcio non sono inferiori a nessuno, come hanno dimostrato con il 4-0 di sabato scorso in campionato contro l’emergente Como.

Il Liverpool di Arne Slot sarà però una bella gatta da pelare, nonostante le difficoltà di una stagione che per i Reds si sta rivelando più complicata del previsto. Ciò vale anche in Champions League, dove il Liverpool è reduce dalla brutta sconfitta per 1-4 contro il PSV Eindhoven ad Anfield, con la strada che ora è in salita, almeno se si punta alle prime otto posizioni.

Il tecnico degli ospiti potrebbe quindi cercare di inventarsi qualcosa, tenendo comunque presente il fatto che parliamo di tanti giocatori di eccellente qualità. Chivu in questo momento potrebbe avere qualche certezza in più, staremo allora a vedere se questo dettaglio potrà fare la differenza nelle probabili formazioni Inter Liverpool…

PRONOSTICO E QUOTE

I nerazzurri potrebbero essere favoriti stasera a San Siro in Inter Liverpool, perché il segno 1 è indicato da Snai a 2,10 contro 3,30 che è invece la quotazione in caso di un blitz vincente da parte del Liverpool. Infine, un pareggio al Meazza varrebbe 3,60 volte la posta sul segno X.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL

ECCO I TITOLARI DI CHIVU

C’è ancora qualche dubbio, ma le idee di Cristian Chivu sono abbastanza chiare per le probabili formazioni Inter Liverpool. Modulo 3-5-2, in porta Sommer e davanti a lui Bisseck, Acerbi e Bastoni, anche perché Akanji è alle prese con l’influenza; a destra possibile ballottaggio fra Carlos Augusto e il rampante Luis Henrique, in mezzo con Barella e Çalhanoğlu invece dovrebbe rivedersi dal primo minuto Mkhitaryan, anche se resta valida l’opzione Zielinski. A sinistra invece è certo il posto per Dimarco, così come per capitan Lautaro Martínez nella coppia d’attacco con Thuram, nettamente favorito su una possibile idea Bonny.

4-2-3-1 PER SLOT

Arne Slot è alle prese soprattutto con il caso Salah, nelle probabili formazioni Inter Liverpool quindi il reparto offensivo dei Reds potrebbe prevedere Szoboszlai, Wirtz e Gakpo da destra a sinistra sulla trequarti e davanti a loro Ekitiké come centravanti. Le idee del tecnico del Liverpool dovrebbero essere chiare: modulo 4-2-3-1, in porta è una certezza Alisson, con il brasiliano ex Roma che sarà protetto dai quattro difensori Gomez, Konaté, Van Dijk e Robertson; infine, in mediana le due maglie da titolari per gli inglesi dovrebbero andare a Gravenberch e Mac Allister.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. All. Chivu.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Ekitiké. All. Slot.