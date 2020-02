Probabili formazioni Inter Ludogorets/ Diretta tv: solo titolari per Vrba a San Siro

Solo domani sera in un San Siro purtroppo deserto, alle ore 21.00 assisteremo alla sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa league tra Inter e Ludogorets, le cui formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti ben impazienti di conoscere le mosse di Conte per le probabili formazioni di Inter Ludogorets: se per il bulgari, Vrba punterà solo sui titolari (visto anche il 2-0 subito all’andata a cui porre rimedio), ecco che le cose potrebbero farsi più complicate per il tecnico pugliese. Rimasti fermi domenica scorsa in campionato, i nerazzurri approderanno alla sfida di domani sera in piena forma: pure però è assai accreditata l’ipotesi di un forte turnover per i milanesi, come già visto nel match di andata tra l’altro. Dobbiamo infatti ricordare che in casa Inter vi sono alcuni giocatori da testare dopo lunghi infortuni e che solo tra pochi giorni si accenderà il big match per la vetta del Campionato di Serie A contro la Juventus, sfida decisiva per il destino del club a fine stagione. Tenuto conto di tutti questi fattori andiamo a controllare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Ludogorets.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di Inter Ludogorets di domani sera sarà disponibile in chiaro per tutti, visto che è la partita di Europa League trasmessa su Tv8; chiaramente in alternativa ci sarà il consueto appuntamento sui canali della televisione satellitare, dunque tutti gli abbonati potranno andare su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport 252, con la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER LUDOGORETS

LE MOSSE DI CONTE

Per le probabili formazioni di inter Ludogorets, come abbiamo detto prima, Conte potrebbe optare domani per un ampio turnover, tenuto conto anche del prossimo big match in campionato: non solo, il tecnico sta ritrovando parecchi suoi giocatori infortunati, a cui potrebbe venir oggi concesso tempo per mettere minuti veri in gamba. In tal senso ecco che si accende già il ballottaggio tra i pali tra Handanovic e Padelli: in difesa si faranno rivedere dopo la titolarità nel match di andata in Bulgaria, D’Ambrosio e Ranocchia, in compagnia di uno tra Godin e Bastoni. In tal senso poi domani potremmo rivedere dal primo minuto Gagliardini, risolto l’ultimo guaio fisico: spazio al suo fianco per Vecino e Eriksen dal primo minuto, con la coppia Moses-Biraghi ai lati. Sono però ballottaggi aperti in attacco: spazio per Alexis Sanchez e Lautaro Martinez ma non possiamo escludere a priori l’uso di Salvatore Eposito.

LE SCELTE DI VRBA

Sarà invece il 4-2-3-1 pieno di titolati per Mister Vrba, che punta a un complicatissimo rivoltamento a San Siro per la qualificazione agli ottavi, dovendo però recuperare il 2-0 subito in terra bulgara nella partita di andata. Per compiere il miracolo, il tecnico dunque si affiderà a Iliev tra i pali e a un reparto a 4 in difesa con Cicinho, Grigore, Terziev e Nedualkov, già titolare nella patita di andata. Per la mediana si faranno avanti Anicet e il capitano Dyakov, con il rientrante Jorginho e Wanderson che agiranno in fascia. Pronto dal primo minuto Marcelinho alle spalle della prima punta Keseru, che nonostante qualche guaio fischio, domani stringerà i denti.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 11 Moses, 8 Vecino, 5 Gagliardini, 24 Eriksen, 34 Biraghi; 7 A. Sanchez, 10 L Martinez All. Conte

LUDOGORETS (4-2-3-1): 23 Iliev; 4 Cicinho, 21 Grigore, 5 Terziev, 3 Nedyalkov; 12 Anicet, 18 Dyakov; 17 Jorginho, 84 Marcelinho, 88 Wanderson; 28 Keseru



© RIPRODUZIONE RISERVATA