Probabili formazioni Inter Lugano/ Ci sarà spazio per Kolarov dal primo minuto?

Si accenderà solo oggi e alle ore 17.00 al Suning Training Center, la partita amichevole tra Inter e Lugano, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti più che mai impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Antonio Conte per quella che è solo la prima amichevole estiva della squadra nerazzurra. Impegnata nella finale di Europa League infatti l’Inter ha iniziato con notevole ritardo la sua preparazione estiva, e complice anche il rinvio del match (contro il Benevento) per la prima giornata di Serie A, dunque i nerazzurri vivranno solo ora i classici test e amichevoli. Primo rivale sarà il Lugano di Jacobacci: sparring partner ben noto, che pure, vantando già una bona condizione dopo lo stop estivo, sarà avversaro di valore oggi, in questo primo test. Dove Conte pure avrà a disposizione una rosa praticamente al completo (trame di calciomercato escluse), con pure qualche volto nuovo pronto a essere lanciato nella mischia. Andiamo allora a vedere quale saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter Lugano.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER LUGANO

LE MOSSE DI CONTE

Per la prima amichevole estiva dei nerazzurri sono parecchi i punti di domanda che si alzano per le probabili formazioni di Inter Lugano: con cui partire dal primo minuto? Spazio ai giovani o i volti più noti? E i nuovi colpi di mercato? Ovviamente ci pare assai complicato immaginare le mosse del tecnico della Beneamata, ma volendo proporre un buon mix per il primo test match, ecco che nel 3-5-2 oggi potremmo vedere dal primo minuto anche Handanovic titolare tra i pali: per la difesa il tecnico potrebbe dare spazio a Bastoni, di ritorno dall’ultimo acciacco rimediato con la Nazionale, con vicino De Vrij e il colpo di mercato Kolarov (vista che Godin ha lasciato Milano). Nell’ampio reparto a centrocampo poi vi sono buone chance di vedere subito titolare Hakimi in coppia con Young sull’esterno: al centro si candidano invece per una maglia da titolare Barella, Brozovic e Sensi (che già l’anno scorso aveva segnato agli svizzeri in amichevole). Sono però grandi ballottaggi in attacco: dando uno sguardo ai big ecco che il duo Lukaku-Sanchez pare favorito, ma non scordiamo anche Salvatore Esposito, che scalpita dalla panchina.

LE SCELTE DI JACOBACCI

Per le probabili formazioni di Inter Lugano, test che per la formazioni svizzera arriva a stagione già iniziata, ecco che Jacobacci dovrebbe disporre i suoi secondo il consueto 3-5-2, dove non mancheranno i titolari più in forma. Con Baumann infortunato oggi tra i pali si collocherà come titolare Osigwe, mentre in difesa vedremo dal primo minuto Kecskes, Daprelà e Maric. Nell’ampio reparto a centrocampo saranno Lavanchy e Guerrero a stabilirsi alle corsie esterne: al centro invece puntano a una maglia da titolare Macek, Custodio e Sabbatini, pure con Lovric a disposizione dal primo minuto (dopo pure il gol segnato pochi giorni fa in Coppa). In attacco Jacobacci dovrebbe consegnare le maglie da titolari a Gerndt e Lungoyi, per con Holender e Ardaiz, pronti dalla panchina.

IL TABELLINO DI INTER LUGANO

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Young; Lukaku, Sanchez. All. Conte

LUGANO (3-5-2): Osigwe; Kecskes, Maric, Daprelà; Lavanchy, Macek, Custodio, Sabbatini, Guerrero; Gerndt, Lungoyi. All. Jacobacci



