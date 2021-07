Probabili formazioni Inter Lugano/ Inzaghi manterrà il 3-5-2? (amichevole)

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER LUGANO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Inter Lugano, bella amichevole in programma oggi, sabato 17 luglio 2021 alle ore 20.30 presso lo Stadio Cornaredo della città svizzera. I nerazzurri di Inzaghi dunque danno il via alla stagione estiva e per il test del debutto hanno scelto ancora i bianconeri come primi rivali: vediamo allora quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni dell’incontro. Certo trattandosi di un test estivo, ci appare molto complicato immaginare con precisione le mosse di Inzaghi come di Braga: dopo tutto obbiettivo del match è quello di far mettere nelle gambe minuti di gioco al maggior rinumeri di giocatori e pure non scordiamo che entrambi gli allenatori (tra l’altro entrambi freschi di contratto) non hanno a disposizione una rosa al completo. Pure sarà comunque interessante provare a comporre le probabili formazioni di Inter Lugano: chi sarà protagonista oggi?

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER LUGANO

LE MOSSE DI INZAGHI

Trattandosi solo della prima sgambata estiva, chiaramente ci risulta complicato immaginare le mosse di Inzaghi per le probabili formazioni di Inter Lugano: come abbiamo detto prima, la rosa non è completa e non possiamo certo escludere a priori che il nuovo allenatore non voglia già prendersi qualche libertà e proporre qualcosa di diverso dal 3-5-2 impostato da Conte. Pur ipotizzando, almeno in partenza, il modulo visto l’anno scorso, ecco che in porta potrebbe esserci già posto per il n1 titolare Samir Handanovic, sostituito magari da Cordaz, rientrato dal prestito col Crotone, nella ripresa. Davanti allo specchio pure non dovrebbero mancare questa sera D’Ambrosio e Ranocchia, freschi di rinnovo, come anche Kolarov: davanti potremmo avere Gagliardini e Agoumè, affiancati da Nainggolan, anche se l’ex Roma è caso caldo del calciomercato in ottica Cagliari. Sull’esterno potrebbero completare lo schieramento Darmian e Dimarco, sempre che il tecnico non dia spazio a qualche primavera che ha ben fatto durante i primi giorni di allenamento congiunto. In attacco mancheranno i nazionali Lukaku, Sanchez e Martinez, per cui spazio a Salcedo e Pinamonti, senza dimenticare, dalla panchina i giovani Colidio e Mulattieri, appena arrivati in nerazzurro.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov; Darmian, Nainggolan, Agoumé, Gagliardini, Dimarco; Pinamonti, Salcedo. All. Inzaghi

