Probabili formazioni Inter Manchester City, Champions League/ Quote: due dubbi per Inzaghi (10 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY INTER: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Inter Manchester City sono un passaggio fondamentale verso la finale di Champions League 2023 che ci attende naturalmente questa sera allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul. L’Inter ci è arrivata a sorpresa, ma con pieno merito: innanzitutto i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno eliminato il Barcellona in quello che era a giudizio unanime il girone di ferro di questa Champions League, poi sono cadute anche Porto e Benfica sotto i colpi dei nerazzurri che infine si sono presi la finale con la grande gioia di vincere entrambi i derby contro il Milan in semifinale. In breve: Inter imbattuta nelle sei partite ad eliminazione diretta, nelle quali ha subito gol solo dal Benfica nel ritorno dei quarti. Due Coppe sono già in bacheca, ora si può inseguire il sogno di un capolavoro leggendario senza eccessive pressioni.

Dall’altra parte però c’è la corazzata Manchester City, capace di far fuori Bayern Monaco e Real Madrid tra quarti e semifinali: inutile girarci attorno, la squadra di Pep Guardiola parte favorita, perché la qualità della rosa dei Citizens è fenomenale a dir poco. L’Inter però è cresciuta, c’è sempre il fascino e l’imprevedibilità della partita secca e magari anche la pressione che sarà fortissima sul Manchester City, che è “costretto” a vincere quella che sarebbe la prima Champions League della sua storia: andiamo dunque ad analizzare tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Manchester City Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote dell’agenzia di scommesse sportive Snai per il pronostico su Inter Manchester City. La vittoria di Pep Guardiola è l’ipotesi più probabile questa sera a Istanbul e il segno 1 (il Manchester City infatti formalmente giocherà in casa) è proposto a 1,50 volte la posta in palio, mentre il segno 2 per la vittoria nerazzurra è proposto a 6,50. In partita non è da escludere nemmeno il pareggio: il segno X varrà 4,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY INTER

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Pep Guardiola è celebre per i suoi colpi di genio improvvisi, ma sembra avere le idee chiare per le probabili formazioni di Inter Manchester City: Aké ha qualche acciacco ma in ogni caso sarebbe probabilmente partito dalla panchina. Per affrontare i nerazzurri ecco Stones terzino sinistro tattico, che può avanzare davanti alla difesa insieme a Rodri, dunque il reparto arretrato sarebbe a tre con Walker vicino a Ruben Dias e Akanji, con Ederson in porta. In mediana poi, con il già citato Rodri, vedremmo Gundogan (forse all’ultima uscita con il City) e De Bruyne, naturalmente due perni fondamentali del Manchester City. Davanti invece Bernardo Silva è nettamente favorito su Mahrez, così come Grealish è in vantaggio su Foden. Come centravanti, infine, ecco ovviamente il fenomenale Haaland.

LE MOSSE DI INZAGHI

Sulla sponda nerazzurra, potremmo parlare di un paio di dubbi per Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Manchester City Inter: Mkhitaryan ha recuperato e potrebbe essere titolare, perché questo è l’assetto con cui i nerazzurri hanno raggiunto la finale di Champions League. L’armeno giocherebbe mezzala sul centrosinistra; sull’altro versante avremo chiaramente Barella, mentre per il ruolo di playmaker Calhanoglu sarebbe favorito su Brozovic, che avrà quindi il ruolo di alternativa di lusso. In difesa l’assetto è ormai consolidato grazie soprattutto alla duttilità di Darmian, che affiancherà Acerbi (che comanderà il reparto) e Bastoni davanti a Onana. Dumfries e Dimarco sono i due esterni titolari, poi il grande dubbio: Dzeko o Lukaku per affiancare Lautaro Martinez in attacco? Scegliamo il bosniaco perché Big Rom è più efficace partendo dalla panchina, ma non ci stupiremmo se fosse il contrario.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY INTER: IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Stones; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland, Grealish. All. Guardiola.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.











