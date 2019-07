Probabili formazioni Inter Manchester United/ Diretta tv, le mosse di Conte

Inter Manchester United si gioca domani alle ore 13.30 italiane a Singapore per la International Champions Cup 2019: le due formazioni sono attese da questa amichevole di grande prestigio nel contesto dell’ormai famoso torneo amichevole estivo che riunisce tante big d’Europa. Per Antonio Conte un test importante dopo il debutto contro il Lugano di domenica scorsa: certo, la formazione nerazzurra è ancora lontana da quello che sarà il suo volto definitivo, ma contro i Red Devils sarà già un primo confronto vero. Andiamo allora subito a vedere quali sono le notizie circa le probabili formazioni di Inter Manchester United alla vigilia del fischio d’inizio della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La International Champions Cup 2019 è trasmessa in diretta tv su Sportitalia, dunque anche Inter Manchester United si potrà seguire su questo canale, disponibile soltanto al numero 60 del vostro televisore. Da segnalare anche la diretta streaming video sul sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MANCHESTER UNITED

LE SCELTE DI CONTE

Parlando delle probabili formazioni di Inter Manchester United, ecco che Antonio Conte sta già lavorando sul suo modulo preferito, che è il 3-5-2. D’altronde i difensori a disposizione rendono sacrosanta questa scelta: domani dovremmo vedere ancora Ranocchia al fianco di Skriniar e De Vrij davanti ad Handanovic, ma poi ci sarà Godin per completare la retroguardia titolare. A centrocampo potrebbe essere titolare Lazaro a destra, per il resto ci attendiamo Gagliardini, Brozovic, Sensi ed infine Perisic a sinistra; l’attacco è al momento in emergenza, dovrebbero giocare Puscas e uno tra Esposito, Vergani e Colidio. Naturalmente in avanti la differenza con quella che sarà la vera Inter è enorme, Conte dunque si aspetta risposte soprattutto per quanto riguarda difesa e centrocampo.

LE MOSSE DI SOLSKJAER

Il Manchester United ha già cominciato la sua tournée in Asia con una prima amichevole contro il Leeds, nella quale l’allenatore norvegese dei Red Devils Ole Gunnar Solskjær ha schierato la sua squadra con il modulo 4-2-3-1. In porta Romero; davanti a lui una difesa a quattro composta da Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof e Rojo da destra a sinistra; nella coppia in mediana McTominay e Pogba, che oggi sentirà profumo di derby d’Italia; ecco poi sulla trequarti Greenwood, Mata e James in appoggio alla prima punta Rashford. Naturalmente sono possibili alcune variazioni, ma in linea di massima non ci dovrebbero essere particolari cambiamenti in questa prima fase della ICC 2019 per il Manchester United.

TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Perisic; Puscas, Esposito. All. Conte.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof, Rojo; McTominay, Pogba; Greenwood, Mata, James; Rashford. All. Solskjaer.



© RIPRODUZIONE RISERVATA