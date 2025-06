Probabili formazioni Inter Miami Porto: quote, moduli e titolari per gli allenatori al Mondiale per Club 2025, oggi 19 giugno

PROBABILI FORMAZIONI INTER MIAMI PORTO: STELLE AD ATLANTA

Chissà se molte stelle legate soprattutto al Barcellona scalderanno l’entusiasmo del pubblico di Atlanta: di certo ci sono spunti interessanti nelle probabili formazioni Inter Miami Porto, partita che si giocherà appunto nella capitale della Florida oggi, giovedì 19 giugno, per la seconda giornata del girone A del Mondiale per Club 2025.

Va detto che le stelle non hanno brillato molto al debutto, dal momento che Leo Messi e l’Inter Miami arrivano da un pareggio per 0-0 contro gli egiziani dell’Al Ahly, formazione certamente solida e di primissimo piano in Africa, ma che dal punto di vista strettamente tecnico avrebbe dovuto pagare dazio.

In termini di nomi non sarebbe all’altezza nemmeno il Porto, anche se ovviamente nel caso dei lusitani parliamo di una squadra di ottimo livello del calcio europeo, forse potenzialmente il riferimento di questo gruppo incertissimo, nel quale il Porto ha debuttato con un altro pareggio 0-0, contro i brasiliani del Palmeiras.

Ecco allora che il fascino delle probabili formazioni Inter Miami Porto sarà garantito dai nomi che leggeremo, ma anche dal significato della posta in palio, visto che fra qualche ora ad Atlanta ci si giocherà una bella fetta delle possibilità di qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025.

QUOTE E PRONOSTICO

Portoghesi favoriti nelle quote Snai per il pronostico su Inter Miami Porto, al quale come al solito dedichiamo adesso qualche accenno. Il segno 2 è indicato a 1,65, mentre una vittoria statunitense è quotata 4,75 volte la giocata. Nel mezzo il pareggio, con il segno X indicato a 4,10.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MIAMI PORTO

LE STELLE DI MASCHERANO

L’allenatore Javier Mascherano è già naturalmente un nome di spicco per la squadra della Florida nelle probabili formazioni Inter Miami Porto. Nel modulo 4-4-2 ecco il portiere Ustari e davanti a lui la linea a quattro con Fray, Falcon, Aviles e Allen; in mezzo al campo spicca invece Sergio Busquets, che gioca per l’ex compagno di reparto blaugrana con Allende, Redondo e Segovia; in attacco infine la coppia Messi-Suarez catalizza naturalmente tutto l’interesse, anche se la carta d’identità non è più a favore.

IL 3-4-2-1 DI ANSELMI

I due allenatori sono connazionali e quasi coetanei, uno spunto in più nelle probabili formazioni Inter Miami Porto. Il Porto dovrebbe proporre tatticamente un 3-4-2-1 per il suo allenatore Martin Anselmi: il portiere Ramos giocherà tra i pali con una difesa a tre che vedrà Fernandes, Zé Pedro e Marcano favoriti come titolari; l’esterno destro Joao Mario, i mediani Varela e Veiga e Moura invece sulla sinistra dovrebbero comporre il centrocampo a quattro dei lusitani; infine l’attacco del Porto potrebbe prevedere il doppio trequartista con Vieira e Mora dietro il centravanti Samu Omorodion.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MIAMI PORTO: IL TABELLINO

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Fray, Falcon, Aviles, Allen; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suarez. All. Mascherano.

PORTO (3-4-2-1): Ramos; Fernandes, Zé Pedro, Marcano; Joao Mario, Varela, Veiga, Moura; Vieira, Mora; Samu Omorodion. All. Anselmi.