Probabili formazioni Inter Milan/ Diretta tv, Conte decimato nel derby (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: INCOGNITA COVID!

E’ sempre interessante studiare le probabili formazioni di Inter Milan: questa volta il derby va in scena alle ore 18:00 di sabato 17 ottobre, per la 4^ giornata di Serie A 2020-2021. Arriva presto come lo scorso anno, ma con una situazione che sorride in questo caso ai rossoneri: la squadra di Stefano Pioli, un ex di questa partita, viaggia a punteggio pieno e continua la sua imbattibilità dallo scorso marzo, cioè appena prima del lockdown. Una grande serie, con l’Inter che però ha già dimostrato di essere una chiara pretendente alla scudetto. Antonio Conte si è fermato contro la Lazio pareggiando una partita che avrebbe anche potuto vincere, quel che conta è aver fatto vedere di cosa è capace la squadra che si è rinforzata rispetto allo scorso anno. Adesso possiamo valutare quello che potrebbe succedere sul terreno di gioco: alcune scelte da parte dei due allenatori sono obbligate, ma lo scopriremo insieme leggendo le probabili formazioni di Inter Milan.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Milan sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque l’appuntamento con questa partita di Serie A sarà riservato in esclusiva agli abbonati di questa emittente. Che mette a disposizione, come di consueto, il servizio di diretta streaming video: senza costi aggiuntivi sarà possibile attivare l’applicazione Sky Go utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

I DUBBI DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter Milan bisogna considerare che i nerazzurri sono falcidiati dai positivi al Coronavirus: Conte deve rinunciare a sei giocatori, forse cinque se Bastoni dovesse ricevere buone notizie dal tampone di oggi. Per il momento il tecnico salentino pensa a un 3-5-2 con D’Ambrosio e Kolarov a completare la difesa al fianco di De Vrij, mentre in porta ci sarà ovviamente Handanovic. A centrocampo è squalificato Sensi e non ci sono tanti elementi: Barella farà coppia con Brozovic, sulle corsie laterali invece Hakimi opererà come esterno destro lasciando a Perisic l’altro versante. Alle spalle dei due attaccanti si posiziona Arturo Vidal, che gioca da trequartista come aveva già fatto nella sua ultima stagione alla Juventus; davanti operano Lautaro Martinez e Romelu Lukaku come di consueto, panchina cortissima per Conte che dunque spera di non dover cambiare volto alla partita in corso d’opera…

LE SCELTE DI PIOLI

Buone notizie per Pioli che in Inter Milan ritrova Alessio Romagnoli: rientro al momento giusto visto che Gabbia è stato fermato dal Coronavirus, dunque il capitano si piazza al fianco di Kjaer a protezione di Gigio Donnarumma con Calabria e Theo Hernandez, senza sorprese, che giostreranno in qualità di terzini. È tornato a disposizione Ibrahimovic, lui pure risultato positivo qualche tempo fa; lo svedese quindi si prende la maglia da centravanti, alle sue spalle potrebbe essere confermato Brahim Diaz perché Rebic sta ancora stringendo i denti cercando di recuperare dall’infortunio, e vuole almeno accomodarsi in panchina. Calhanoglu naturalmente sarà il trequartista piazzato in posizione centrale, a destra invece le quotazioni di Saelemaekers sono in netta ascesa rispetto a quelle di Castillejo, che per il momento si deve accontentare di essere un’alternativa. Nella zona mediana del campo Bennacer rimane favorito su Tonali, che però potrebbe essere la sorpresa dell’ultimo minuto.

TABELLINO INTER MILAN

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Perisic; Vidal; L. Martinez, R. Lukaku

A disposizione: Padelli, Ranocchia, Darmian, Eriksen, A. Sanchez, Pinamonti

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: Sensi

Indisponibili: I. Radu, Skriniar, A. Bastoni, Gagliardini, Nainggolan, Vecino, A. Young

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, A. Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic

A disposizione: Tatarusanu, A. Conti, Dalot, Kalulu, Krunic, Tonali, Castillejo, Hauge, L. Colombo, Rebic, Rafael Leao

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Duarte, Gabbia, Musacchio



© RIPRODUZIONE RISERVATA