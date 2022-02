Probabili formazioni Inter Milan/ Diretta tv: dubbio Ibrahimovic per Pioli (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: CHI GIOCA IL DERBY?

Le probabili formazioni di Inter Milan ci conducono a parlare del derby della Madonnina: alle ore 18:00 di sabato 5 febbraio vivremo una grande sfida nella 24^ giornata di Serie A 2021-2022, perché come l’anno scorso la stracittadina è anche un confronto diretto per lo scudetto. L’Inter, dopo la sosta, riparte con 4 punti di vantaggio e una partita da recuperare, forte dell’aver guadagnato 3 punti ai rossoneri nelle ultime due giornate e con la vittoria sul Venezia maturata al 90’, un colpo che potrebbe realmente definire i rapporti di forza nella corsa verso quello che sarebbe il secondo tricolore consecutivo.

Il Milan invece, dopo aver incredibilmente perso in casa contro lo Spezia, è stato fermato dalla Juventus (sempre a San Siro) e ha dunque perso un’occasione, ma ora ha ritrovato i reduci dalla Coppa d’Africa e spera dunque di riprendere la corsa, vincendo un derby che sarebbe fondamentale. Vedremo allora quello che succederà in campo, ma mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Inter Milan e ipotizzando chi sarebbe titolare.

DIRETTA INTER MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Milan non sarà disponibile, perché questa partita per fascia oraria non è una di quelle coperte dalla televisione satellitare per la 24^ giornata: dunque l’appuntamento è sulla piattaforma DAZN, che in questa stagione trasmette integralmente tutta la Serie A e mette a disposizione anche queste sfide del turno. Per accedere al servizio sarà necessario essere abbonati al broadcaster, e la visione come di consueto sarà in diretta streaming video, dunque su PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

LE SCELTE DI INZAGHI

Dando un occhio alle probabili formazioni di Inter Milan, Simone Inzaghi non schiera i suoi nuovi acquisti in Inter Milan: Caicedo è a disposizione ma partirà ovviamente dalla panchina, per Gosens bisognerà aspettare almeno la fine di febbraio. Dunque sarà ancora Perisic a giocare sulla corsia sinistra di centrocampo, mentre davanti Lautaro Martinez sembra essere in vantaggio su Alexis Sanchez per affiancare Dzeko, con Joaquin Correa ancora ai box. In porta chiaramente giocherà Handanovic, ma riguardo la formazione dei nerazzurri ci aspettiamo poche sorprese anche per quanto riguarda gli altri ruoli: la linea difensiva sarà come sempre comandata da De Vrij con Skriniar e Alessandro Bastoni che agiranno ai suoi lati, poi in cabina di regia vedremo Brozovic e sulle mezzali sono pronti Barella e Calhanoglu, in netto vantaggio su Arturo Vidal. Come laterale destro invece si rinnova il duello tra Dumfries e Darmian, e ancora una volta è l’olandese che sembra essere in vantaggio nelle gerarchie e nelle scelte del suo allenatore.

GLI 11 DI PIOLI

Stefano Pioli ha il dubbio Ibrahimovic nelle probabili formazioni di Inter Milan: il grande ex ha un problema al tendine d’Achille, dunque in preallarme Giroud che appare favorito su Rebic per occupare, eventualmente, il ruolo di prima punta. Dalla Coppa d’Africa era già tornato Bennacer, ora si rivede anche Kessié: l’ivoriano sembra aver smaltito l’infortunio subito agli ottavi e dovrebbe essere regolarmente in campo, titolare per fare reparto con Tonali davanti alla difesa. Il portiere sarà Maignan, nel reparto arretrato dovrebbe giocare ancora Kalulu al centro con Alessio Romagnoli, a destra agirà Calabria (in vantaggio su Florenzi) mentre sull’altro versante ecco Theo Hernandez, che si presenta diffidato al derby ma contro la Juventus è riuscito ad evitare l’ammonizione, che gli avrebbe fatto saltare questa partita. Avremo poi una trequarti in cui Pioli deve ancora decidere se schierare Saelemaekers o Junior Messias a destra, definite le altre maglie con la conferma di Brahim Diaz e Rafael Leao.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli



