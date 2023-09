PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN/ Diretta tv: Frattesi e Musah jolly (Serie A 4^ giornata, 15 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: A CENTROCAMPO

Parlando ancora delle probabili formazioni di Inter Milan, facciamo ora riferimento al centrocampo delle due squadre: come abbiamo già visto non dovrebbero esserci troppe novità, ma in casa nerazzurra Simone Inzaghi non potrà non tenere conto del fatto che Davide Frattesi arriva dalla doppietta realizzata in nazionale (anche decisiva) e di conseguenza è in un momento di condizione sia fisica che soprattutto mentale. Per un derby tra prime della classe questo è un aspetto prezioso; sappiamo che la prima scelta di Inzaghi resta comunque Henrikh Mkhitaryan, ma il tecnico piacentino sarà sicuramente contento dei due gol di Frattesi che gli forniscono una validissima alternativa in più.

Per quanto riguarda il Milan, la novità a centrocampo per il derby potrebbe essere Yunus Musah: lo statunitense è sempre in ballottaggio con Rade Krunic, se dovesse giocare lui sarebbe Tijjani Reijnders a spostarsi al centro dello schieramento ma bisognerà vedere, perché al momento Stefano Pioli si fida parecchio del bosniaco di cui ha anche imposto la conferma nella rosa. Nessun dubbio invece per la maglia di Ruben Loftus-Cheek, la cui esperienza con la maglia del Milan è iniziata benissimo: l’ex Chelsea sarà sicuramente titolare anche sabato. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA IL DERBY?

Le probabili formazioni di Inter Milan ci avvicinano a grandi passi alla super sfida di sabato 16 settembre, alle ore 18:00 a San Siro: nella quarta giornata di Serie A 20232-2024 si gioca il derby, che quest’anno è attesissimo perché entrambe le squadre hanno iniziato benissimo e una di loro potrebbe andare idealmente in fuga, per quanto ovviamente sia prematuro fare discorsi legati alle chance di scudetto. Sarà però un primo round dopo i cinque giocati nella passata stagione: l’Inter ci arriva dal roboante 4-0 alla Fiorentina e nelle prime tre partite di questo campionato non ha ancora subito un singolo gol.

Il Milan dal canto suo ha vinto sul campo della Roma, mettendo in mostra qualità e gestione e soprattutto i nuovi acquisti che si sono già integrati alla grande nello scacchiere tattico di Stefano Pioli: ci aspettiamo una grande partita anche se siamo reduci dalla sosta per le nazionali, per sapere come andrà dovremo aspettare ma per il momento possiamo valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza, prendendoci del tempo per analizzare in profondità le probabili formazioni di Inter Milan.

DIRETTA INTER MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Milan non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione: questa infatti è una delle partite che per la quarta giornata di Serie A vengono trasmesse soltanto su DAZN, la piattaforma che ha acquisito i diritti per fornire l’intero pacchetto del massimo campionato di calcio. Sarà dunque una visione in diretta streaming video: per accedere alle immagini avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento al servizio e poi utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

GLI 11 DI INZAGHI

Squadra che vince non si cambia, e dunque per Inter Milan Simone Inzaghi si affida al solito 3-5-2: restano vivi i ballottaggi De Vrij-Acerbi e Mkhitaryan-Frattesi, ma soprattutto nel derby olandese e armeno dovrebbero giocare aspettando che l’ex di Sassuolo e Lazio (ma anche del Milan) recuperi davvero il 100% della condizione. In porta chiaramente ci sarà Sommer; poi ecco Darmian (ancora preferito a Pavard) e Alessandro Bastoni a completare la difesa dell’Inter, che avrà in Dumfries e Dimarco i due esterni di centrocampo e quindi sempre con Cuadrado destinato alla panchina. Calhanoglu, che affronta nuovamente un derby da grande ex, sarà come al solito il playmaker davanti alla difesa; poi ecco Barella schierato sul centrodestra e pronto agli inserimenti sfruttando i movimenti dei due attaccanti che saranno Lautaro Martinez, già capocannoniere di Serie A, e Marcus Thuram reduce dai primi gol nel nostro campionato e con la nazionale francese.

LE SCELTE DI PIOLI

Non ci sono buone notizie per Pioli in vista di Inter Milan: Tomori è squalificato, Kalulu non è al meglio e anche Giroud deve stringere i denti per l’infortunio alla caviglia rimediato in nazionale. In difesa dunque dovrebbe operare la coppia formata da Kjaer e Thiaw, ovviamente davanti a Maignan; poi Calabria e Theo Hernandez sugli esterni, in questo caso senza sorprese. Anche a centrocampo non sono attese novità: Musah rimane sempre in ballottaggio con Krunic, ma in questo momento il bosniaco rappresenta un’ottima soluzione in posizione centrale spostando Reijnders sul centrodestra (in alternativa sarebbe l’olandese a giocare come perno della linea mediana). Ci sarà anche Loftus-Cheek che ha avuto un ottimo impatto nel Milan, al pari di Pulisic che giocherà qualche passo avanti a lui; Rafael Leao sarà naturalmente a sinistra nel tridente, in caso di forfait di Giroud la prima punta dei rossoneri sarà Okafor.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkjhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli











