PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN/ Diretta tv: lo stesso centrocampo per Inzaghi?

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: CENTROCAMPO

Analizzando le probabili formazioni di Inter Milan dobbiamo ovviamente fare un focus sul centrocampo. La stagione di Ismael Bennacer è terminata in anticipo: come già visto, Stefano Pioli può dunque decidere di arretrare la posizione di Rade Krunic e occupare la casella di trequartista centrale con Brahim Diaz, inserendo uno tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias a destra. L’alternativa per il Milan è rappresentata da Tommaso Pobega, e anche Aster Vranckx: nel caso, più l’ex Torino che il belga anche se questa soluzione appare poco percorribile almeno dall’inizio, poi trattandosi di una semifinale di Champions League può davvero essere tutto possibile.

Probabili formazioni Milan Inter/ Quote, Giroud vs Lautaro: il duello tra i bomber

Simone Inzaghi, almeno queste sono le indiscrezioni, dovrebbe confermare Hakan Calhanoglu come playmaker e insistere con Henrikh Mkhitaryan da mezzala: l’armeno all’andata ha segnato il secondo gol per l’Inter ed è stato nominato man of the match, i suoi movimenti hanno messo in crisi lo scacchiere tattico del Milan e dunque tutto lascia intendere che l’alchimia verrà riproposta. Anche qui comunque resta da vedere e confermare: Inzaghi sa bene che il suo collega Pioli può studiare degli accorgimenti, dunque non ci stupiremmo nemmeno troppo se alla fine dovessimo vedere Marcelo Brozovic titolare in cabina di regia… (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Milan Inter/ Diretta tv: Mkhitaryan, Calhanoglu o...?

CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Inter Milan andiamo a parlare della semifinale di ritorno in Champions League 2022-2023: si gioca alle ore 21:00 di martedì 16 maggio e saremo in campo a San Siro, ripartendo dal 2-0 a favore nerazzurro con cui la banda di Simone Inzaghi, sei giorni fa, ha messo una seria ipoteca su una storica finale che tornerebbe dopo 13 anni. Il Milan adesso ha le spalle al muro: deve vincere con almeno due gol di scarto per forzare i tempi supplementari, sapendo bene che ripetere il terribile avvio del match di andata sarebbe una pietra tombale sulle proprie ambizioni.

Probabili formazioni Real Madrid Manchester City/ Quote: Courtois e Ederson decisivi?

Milan che peraltro ha mollato la presa in campionato, perdendo male a La Spezia: adesso il quarto posto è un po’ più lontano e bisogna sperare in una penalizzazione alla Juventus, mentre l’Inter continua a vincere e lo ha fatto anche contro il Sassuolo. Aspettando che la partita si giochi martedì sera, proviamo subito a fare delle considerazioni circa le scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco di San Siro, e dunque prendiamoci del tempo per andare a leggere insieme le probabili formazioni di Inter Milan.

DIRETTA INTER MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Milan, come già anche in occasione della semifinale di andata, sarà trasmessa da Tv8: dunque avremo un appuntamento in chiaro con la possibilità di seguire il match in mobilità attraverso il sito ufficiale dell’emittente (www.tv8.it). I diritti della partita tuttavia sono in mano ad Amazon Prime: in questo caso allora la visione della semifinale di Champions League sarà garantita a tutti gli abbonati in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

LE SCELTE DI INZAGHI

Per Inter Milan Simone Inzaghi, almeno questa sembra essere la valutazione, dovrebbe confermare gli undici che hanno vinto la partita di andata: resta come sempre il dubbio tra Brozovic e Calhanoglu in mezzo al campo, ma il turco ancora una volta dovrebbe agire in cabina di regia e dunque avremmo in questo caso Mkhitaryan a giocare come mezzala sul centrosinistra, con Barella sull’altro versante. In difesa ci sarà Darmian sulla linea di Acerbi e Alessandro Bastoni; De Vrij potrebbe essere utilizzato per una partita maggiormente conservativa, in ogni caso avremo Onana in porta e dunque Dumfries che correrà sulla fascia destra. Sull’altro versante del campo ecco chiaramente Federico Dimarco; in attacco Romelu Lukaku ha una lieve speranza di partire titolare nel ritorno del derby di Champions League, ma vista anche la partita della scorsa settimana Inzaghi dovrebbe nuovamente puntare su Dzeko come partner offensivo di Lautaro Martinez, che anche contro il Sassuolo ha tenuto aperta la sua striscia realizzativa in campionato.

I DUBBI DI PIOLI

Come noto Pioli ha perso Bennacer per Inter Milan e il resto della stagione: la scelta del tecnico rossonero dovrebbe essere quella che si era già vista all’andata in corso d’opera. Vale a dire, Krunic spostato in mediana con Tonali e uno tra Saelemaekers e Junior Messias a correre sulla fascia destra. Rispetto al match di andata però Pioli dovrebbe ritrovare Rafael Leao, che certamente sarà un’importantissima arma in più per provare a prendersi la finale; il portoghese partirà largo a sinistra, dunque Brahim Diaz si riprenderà la posizione di trequartista centrale. Davanti avremo ovviamente Giroud; per il resto, il dubbio che riguarda la difesa è quello tra Kjaer, che rimane favorito ma con le condizioni da valutare, e Kalulu, questo perché comunque Tomori dovrebbe essere titolare a protezione di Maignan. Sulle fasce, in qualità di terzini, nessun punto di domanda aperto: Calabria, con la fascia di capitano al braccio, sarà a destra mentre a Theo Hernandez sarà chiesta la super prestazione sulla corsia sinistra del campo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Krunic, Tonali; Salemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











© RIPRODUZIONE RISERVATA