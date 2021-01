Probabili formazioni Inter Milan/ Diretta tv, tanti titolari in campo? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: CHI GIOCA IL DERBY?

Con le probabili formazioni di Inter Milan parliamo del secondo derby stagionale, questo valido per i quarti di Coppa Italia 2020-2021: gara secca a San Siro, con calcio d’inizio alle ore 20:45 di martedì 26 gennaio, e altro capitolo in una rivalità cittadina finalmente tornata a rappresentare il meglio del nostro movimento. Abbiamo appena assistito alla sfida a distanza per il platonico titolo di campione d’inverno, andato ai rossoneri pur sconfitti nettamente dall’Atalanta su questo stesso campo; i nerazzurri però non ne hanno approfittato, pareggiando senza reti a Udine.

Adesso si gioca sulla distanza dei 90 minuti, per un trofeo che vista la situazione in campionato è forse considerato di secondaria importanza ma che certamente entrambi gli allenatori vogliono onorare al massimo delle loro possibilità; sarà dunque interessante valutare quello che succederà e, soprattutto, in che modo le due squadre verranno schierate sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza. Il turnover ci sarà, ma trattandosi di un quarto di finale e di un derby (partita importante a prescindere), è possibile che si vedano molti titolari dal primo minuto. Dunque, aspettando che sia martedì sera, studiamo insieme le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Milan.

DIRETTA INTER MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Milan sarà trasmessa sulla televisione di stato, come per tutte le partite di Coppa Italia: in questo caso il canale di riferimento è Rai Uno, che è disponibile anche in alta definizione e che vi permetterà di seguire il derby della Madonnina anche con il servizio di diretta streaming video. Basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare, senza costi aggiuntivi, il sito ufficiale o l’app di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

I DUBBI DI CONTE

Nell’analisi delle probabili formazioni di Inter Milan partiamo dalla squadra nerazzurra: Antonio Conte schiererà ovviamente il 3-5-2, sicuramente in porta ci sarà Handanovic mentre in difesa, complice l’infortunio di D’Ambrosio, le scelte sono ridotte e potremmo vedere la conferma di De Vrij al centro, stretto eventualmente tra Skriniar e Kolarov che darà riposo ad Alessandro Bastoni. Sulle corsie laterali, da valutare Hakimi che ha bisogno di rifiatare: senza l’ex Borussia Dortmund sarà Ashley Young a percorrere la fascia destra con Darmian che verrà utilizzato a sinistra, in caso contrario invece i due di cui sopra si giocheranno la maglia restante. In mezzo, potrebbe esserci ancora un’occasione per Eriksen come vertice basso, magari prima di lasciare l’Inter per tornare in Premier League; Barella e Gagliardini i favoriti per supportarlo partendo dalle mezzali, davanti invece avrà un’occasione Alexis Sanchez che potrebbe fare coppia con Lautaro Martinez, il che significa dunque turnover che contempla la panchina iniziale per Romelu Lukaku.

LE SCELTE DI PIOLI

Anche Stefano Pioli farà turnover, ma nelle probabili formazioni di Inter Milan ci saranno comunque tanti titolari. Potrebbe arrivare la prima di Tomori, che sarebbe al centro della difesa con Alessio Romagnoli che ha scontato la squalifica in campionato; Calabria e Theo Hernández i favoriti per agire come terzini, in porta ci sarà per forza di cose Tatarusanu vista la squalifica di Gigio Donnarumma, espulso dalla panchina contro il Torino. I dubbi maggiori riguardano il centrocampo, dove è ancora out Bennacer: Meité è stato titolare sabato, e dovrebbe lasciare spazio a Kessié che farebbe coppia con Tonali. Saelemaekers e Castillejo si giocano il posto a destra, dall’altra parte dovrebbe agire Rebic; come trequartista il favorito è Brahim Diaz, quasi certamente Ibrahimovic verrà impiegato come prima punta vista l’importanza della partita ma in alternativa ci sarebbe Rafael Leao, oppure lo spostamento di Rebic e una maglia anche per Hauge, che sta facendo molto bene. Resta il dubbio Mandzukic: sabato ha giocato 20 minuti per iniziare a entrare in ritmo, difficile che sia già lanciato come titolare ma Pioli potrebbe avere altre idee, dipenderà per l’appunto dalla sua condizione fisica.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; A. Young, Barella, Eriksen, Gagliardini, Darmian; A. Sanchez, L. Martinez. Allenatore: Antonio Conte

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Al. Romagnoli, T. Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli



