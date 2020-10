Probabili formazioni Inter Milan/ Quote, Conte decimato dal Covid (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: SCELTE DETTATE DAL COVID…

Con le probabili formazioni di Inter Milan parliamo del derby della Madonnina: la stracittadina vale per la 4^ giornata della Serie A 2020-2021, e si gioca alle ore 18:00 di sabato 17 ottobre. Sono i rossoneri ad arrivarci davanti in classifica: per la squadra di Stefano Pioli c’è addirittura il primo posto condiviso con l’Atalanta, frutto di tre vittorie in tre partite senza subire gol. Certo: il calendario ha aiutato perché sono state affrontate due neopromosse e il Bologna che non fa parte dell’élite del campionato, ma senza dubbio il Diavolo ha fatto quello che doveva e proseguito nel suo ottimo periodo, che dura dalla fine di giugno. Per l’Inter un pareggio sul campo della Lazio, che tutto sommato ci poteva stare; tuttavia Antonio Conte sa bene, e lo ha visto l’anno scorso, che i punti lasciati per strada possono costare caro nella corsa allo scudetto e andrà a caccia del riscatto immediato oggi pomeriggio. Andiamo quindi a studiare nel dettaglio le probabili formazioni di Inter Milan, provando a ipotizzare quali potrebbero esser le scelte da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

I DUBBI DI CONTE

Problemi per Conte: nello studio delle probabili formazioni di Inter Milan notiamo infatti che la rosa nerazzurra è stata colpita dal Coronavirus e dunque ci sono sei assenti, che rendono complesse le scelte del tecnico salentino. In difesa praticamente il terzetto è obbligato: D’Ambrosio e Kolarov si schierano ai lati di De Vrij, già decisivo nei derby, con Handanovic che come sempre sarà in porta. Per le fasce manca Ashley Young e quindi a sinistra spazio per Perisic, il croato agirà sulla linea di centrocampo in quello che dovrebbe essere un 3-4-1-2 con Barella più di Vidal a occuparsi della zona di trequarti. Il cileno invece sarà schierato al fianco di Brozovic, e anche in mediana le assenze sono pesanti perché non saranno della partita Gagliardini e Nainggolan, oltre allo squalificato Sensi e a Vecino, che si è operato al menisco e non è ancora pronto. A destra gioca Hakimi, nel reparto offensivo Alexis Sanchez insidia Romelu Lukaku e Lautaro Martinez che però danno la sensazione di essere ancora favoriti.

LE SCELTE DI PIOLI

Ha molti meno dubbi Pioli che, come vediamo nelle probabili formazioni di Inter Milan, scommette sul solito 4-2-3-1 e ritrova Ibrahimovic, mentre spera di recuperare almeno per la panchina sia Andrea Conti che Rebic. I titolari invece dovrebbero essere Calabria, come terzino destro (ma attenzione al nuovo arrivato Diogo Dalot), e Brahim Diaz che sarà confermato da laterale sinistro sulla linea della trequarti, dove Calhanoglu è un intoccabile e Saelemaekers in questo momento ha i favori del suo allenatore, anche perché Castillejo è in ritardo di condizione. Per il resto, il centrocampo sarà coperto da Kessie e Bennacer; qualche speranza per Tonali che era stato ad un passo dall’Inter, ma l’ex regista del Brescia dovrebbe partire dalla panchina. Nel derby torna anche Alessio Romagnoli, che si era infortunato al termine della scorsa stagione: sarà ovviamente titolare prendendo il posto di Gabbia (positivo al Coronavirus), l’altro centrale difensivo sarà Kjaer mentre a sinistra correrà Theo Hernandez. A completare la formazione del Milan, anche qui senza sorprese, sarà il portiere Gigio Donnarumma.

IL TABELLINO

INTER (3-4-2-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; L. Martinez, R. Lukaku

A disposizione: Padelli, Ranocchia, A. Bastoni, Darmian, Eriksen, A. Sanchez, Pinamonti

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: Sensi

Indisponibili: I. Radu, Skriniar, Vecino, Gagliardini, Nainggolan, A. Young

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, A. Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic

A disposizione: Tatarusanu, A. Conti, Kalulu, Dalot, Krunic, Tonali, Castillejo, Rebic, Hauge, L. Colombo, Rafael Leao

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Musacchio, Duarte, Gabbia



