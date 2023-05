Probabili formazioni Inter Milan/ Quote: Inzaghi ha certezze, Pioli dubbi

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Inter Milan sono un appuntamento naturalmente imperdibile verso il ritorno del derby di Milano nella semifinale di Champions League. Si ricomincia dalla vittoria nerazzurra per 2-0 all’andata, l’Inter quindi ha una grande occasione di raggiungere la finale di Istanbul e gli uomini di Simone Inzaghi sono sicuramente supportati anche da una eccellente condizione psico-fisica, confermata dal successo di sabato sera per 4-2 contro il Sassuolo, che per l’Inter è stata la settima vittoria consecutiva fra tutte le competizioni.

Dall’altra parte invece per il Milan di Stefano Pioli c’è l’obiettivo di fare la rimonta che ribalterebbe la situazione: il Diavolo è con le spalle al muro, perché anche in campionato il momento è deludente (vedi la sconfitta per 2-0 sul campo dello Spezia), ma oggi i rossoneri si giocano praticamente l’intera stagione e allora attenzione alla voglia di ribaltare tutto in 90 (o 120) minuti. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inter Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inter Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene favoriti per la vittoria i nerazzurri, infatti il segno 1 è quotato a 2,10. Andrebbe benissimo all’Inter anche il pareggio, cioè il segno X proposto a 3,35, infine una vittoria del Milan varrebbe 3,75 volte la posta in palio sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

LE SCELTE DI INZAGHI

Squadra che vince non si cambia, così le probabili formazioni di Inter Milan non dovrebbero vedere sorprese da parte di Simone Inzaghi rispetto alla partita d’andata, anche se le alternative sono di livello assoluto: resta il dubbio tra Brozovic e Calhanoglu in mezzo al campo, ma il turco ancora una volta dovrebbe agire in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan a giocare come mezzali. C’è anche Lukaku in grande forma, ma d’altronde Dzeko è stato determinante sei giorni fa e di conseguenza dovrebbe esserci il bosniaco al fianco di Lautaro Martinez nel tandem d’attacco nerazzurro. In difesa ecco invece il terzetto ormai consueto, con Darmian sulla linea di Acerbi e Bastoni davanti a Onana, infine ci restano da presentare i due esterni di centrocampo del modulo 3-5-2, che saranno naturalmente Dumfries a destra e Dimarco a sinistra.

LE MOSSE DI PIOLI

Sul fronte rossonero delle probabili formazioni di Inter Milan, molto dipende naturalmente da Rafael Leao. Di certo non ci sarà Bennacer, quindi ci aspettiamo Krunic in mediana con Tonali, poi sulla trequarti del modulo 4-2-3-1 del Diavolo dovrebbe esserci il ballottaggio tra Saelemaekers e Junior Messias a destra, con Brahim Diaz trequartista centrale e Rafael Leao, altrimenti a sinistra dovrebbe spostarsi uno dei due che sono in lotta sull’altro versante; davanti avremo ovviamente Giroud come centravanti. In difesa invece attenzione a Thiaw perché al fianco di Tomori dovrebbe esserci il tedesco titolare nella coppia centrale a protezione di Maignan. Per i terzini nessun dubbio: Calabria sarà a destra mentre a Theo Hernandez giocherà naturalmente a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Krunic, Tonali; Salemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.











