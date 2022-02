Probabili formazioni Inter Milan/ Quote, Lautaro titolare con Dzeko? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: CHI GIOCA IL DERBY?

Le probabili formazioni di Inter Milan ci avvicinano ancor più al momento del derby: a San Siro si gioca per la 24^ giornata di Serie A 2021-2022 e saremo in campo alle ore 18:00 di sabato 5 febbraio. Questa è la partita scudetto, che potrebbe portare in fuga i nerazzurri, a +4 dopo la vittoria in extremis sul Venezia e con una gara da recuperare, oppure avvicinare sensibilmente un Milan che però nelle ultime due ha fatto solo un punto, facendosi battere in casa dallo Spezia prima di pareggiare contro la Juventus, e perdere ulteriore terreno in una lotta che si rinnova dall’anno scorso.

Entrambi gli allenatori devono fare i conti con gli infortuni e Stefano Pioli rischia di perdere altri due titolari, ma tutto sommato le due rose sono attrezzate per far sì che le indisponibilità non abbiano un peso specifico troppo determinante; noi attendiamo con ansia che il derby prenda il via, ma nel frattempo possiamo valutare nel dettaglio quali saranno le scelte di Simone Inzaghi e Stefano Pioli che tra poco si affronteranno sul terreno di gioco di San Siro, andando quindi a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di Inter Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Inter Milan è sempre difficile e lo è ancor più in questo momento del campionato, ma l’agenzia Snai la pensa diversamente: chiaro vantaggio ai nerazzurri, forti di un valore pari a 1,83 volte la giocata sul segno 1, che naturalmente identifica la loro vittoria. Il successo rossonero è identificato dal segno 2 e vi farebbe guadagnare “ben” 4,25 volte quello che avrete scelto di mettere sul piatto, mentre la vincita per il pareggio, regolata dal segno X, con questo bookmaker equivarrebbe a 3,70 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: LE SCELTE DEI MISTER

LE SCELTE DI INZAGHI

SPartiamo dalle probabili formazioni di Inter Milan. Sarà il tradizionale 3-5-2 quello con cui Simone Inzaghi affronterà Inter Milan: fuori dai giochi il nuovo acquisto Gosens così come Joaquin Correa, il tecnico piacentino punta allora su Perisic come incursore dalla sinistra mentre in attacco dovrebbe mandare in campo Lautaro Martinez con Dzeko, e Caicedo eventualmente pronto a fare il suo esordio nerazzurro nel secondo tempo, quando potrà tornare utile anche Alexis Sanchez. In porta ci sarà naturalmente Handanovic, con la difesa classica davanti a lui: De Vrij in posizione centrale, Skriniar e Alessandro Bastoni ai suoi lati. Per la destra, Dumfries appare nettamente in vantaggio con Darmian che però può rappresentare una valida alternativa; a centrocampo gli intoccabili sono chiaramente Brozovic, che si occuperà della cabina di regia, e Barella mentre la mossa a sorpresa per sparigliare le carte sarebbe quella di far giocare Arturo Vidal dal primo minuto, anche se nel ruolo di altra mezzala il favorito resta il grande ex Calhanoglu, che tenterà di replicare il gol (su rigore) segnato nella partita di andata.

I DUBBI DI PIOLI

Andiamo ora sulle probabili formazioni di Inter Milan. Abbiamo detto che in Inter Milan Pioli rischia di perdere due titolari: Tomori e Ibrahimovic sono infatti in dubbio a causa di problemi fisici. Il centrale inglese, che sarebbe al rientro, sembra comunque destinato alla panchina con Kalulu confermato al fianco di Alessio Romagnoli, a questo punto sulla fascia destra giocherebbe Calabria – ma attenzione all’alternativa Florenzi – con Theo Hernandez chiaramente schierato sulla fascia mancina, e Maignan in porta. Per quanto riguarda Ibrahimovic, in caso di forfait dello svedese (altro grande ex) il favorito per guidare l’attacco sarebbe Giroud, anche se Rebic sa giocare come prima punta e dunque potrebbe essere schierato come titolare; per il resto, nel Milan che affronta l’Inter si rivede Kessié tornato dalla Coppa d’Africa (deludente per lui e la Costa d’Avorio), a fare coppia in mezzo al campo sarà Tonali e davanti a questi due mediani avremo la solita linea di trequartisti. Saelemaekers e Junior Messias come sempre si giocano la maglia sulla fascia destra con il belga che appare leggermente in vantaggio, sull’altro versante Rafael Leao ha molte più chance del già citato Rebic mentre in posizione centrale opererà Brahim Diaz.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli



