PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN/ Quote: Tomori e Kalulu sono out (Serie A, oggi 16 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: ASSENTI

Le assenze dovrebbero essere una variabile soprattutto in casa rossonera per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter Milan. Infatti la rosa dei nerazzurri di Simone Inzaghi dovrebbe essere sostanzialmente al completo, mentre ci saranno più problemi per il suo collega ed ex di turno Stefano Pioli. Innanzitutto annotiamo la squalifica di Tomori, in difesa la situazione non è ideale perché il Milan deve stare molto attento anche alle noie muscolari che stanno bloccando in questi giorni Kalulu.

Passando al centrocampo rossonero, possiamo ricordare che proprio nel derby in semifinale di Champions League si fece male Bennacer, che sarà fermo fino a dicembre per la lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Infine, è molto meno grave il problema che affligge Giroud, ma naturalmente in casa Milan si sta molto attenti a valutare le condizioni del veterano attaccante francese, che è infatti reduce da una fastidiosa distorsione alla caviglia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Inter Milan ci presentano le mosse di Simone Inzaghi e Stefano Pioli verso la super sfida di oggi: a quattro mesi di distanza dalla semifinale di ritorno di Champions League che suggellò il trionfo nerazzurro, il derby di Milano torna in campionato per la quarta giornata di Serie A 20232-2024 ed è atteso forse anche più del solito, sia per i desideri di conferma da parte dell’Inter e di rivincita da parte del Milan, sia perché entrambe le squadre hanno iniziato benissimo il nuovo campionato, sono capolista a punteggio pieno e di conseguenza chi vincesse si prenderebbe il primo posto solitario in classifica.

L’Inter, che nei derby ha una striscia aperta di quattro vittorie consecutive, arriva dal roboante 4-0 alla Fiorentina e nelle prime tre partite di questo campionato non ha ancora subito un singolo gol, oltre ad averne segnati otto. Il Milan invece avrà la volontà di rivincita e ha già superato molto bene un primo big-match stagionale, dal momento che ha vinto sul campo della Roma, mettendo in mostra qualità molto interessanti per lo sviluppo della stagione: attenzione anche alla variabile della sosta per le nazionali, di conseguenza adesso è doveroso analizzare in maggiore dettaglio le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inter Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo al pronostico su Inter Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri partono favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,40 in caso di segno X naturalmente per il pareggio e fino a 3,45 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Milan a vincere oggi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

LE MOSSE DI INZAGHI

Squadra che vince non si cambia nelle probabili formazioni di Inter Milan per Simone Inzaghi, che si affida al solito modulo 3-5-2: restano vivi i ballottaggi De Vrij-Acerbi e Mkhitaryan-Frattesi, in difesa l’olandese è favorito in attesa che l’azzurro recuperi il 100% della condizione, mentre a centrocampo l’armeno resta favorito anche se la Nazionale ci ha detto che Frattesi può essere più di una semplice alternativa. In porta chiaramente ci sarà Sommer, con Darmian (preferito a Pavard) e Bastoni a completare la difesa dell’Inter. Sulle fasce ci attendiamo Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. Per completare il centrocampo, ricordiamo che il grande ex Calhanoglu sarà il regista mentre Barella sarà l’altra mezzala. Infine, i due attaccanti saranno Lautaro Martinez e Thuram, che hanno già mostrato una promettente intesa.

LE SCELTE DI PIOLI

Qualche problema in più per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Inter Milan: Tomori è squalificato, Kalulu è alle prese con noie muscolari e di conseguenza in difesa la coppia centrale dovrebbe essere formata da Kjaer e Thiaw davanti a Maignan, con Calabria e Theo Hernandez naturalmente terzini. A centrocampo non sono attese novità: Musah prova a insidiare Krunic, ma in questo momento il bosniaco è favorito come regista, con Reijnders sul centrodestra e per completare il reparto Loftus-Cheek, che ha avuto un ottimo impatto nel Milan al pari di Pulisic, che ha di conseguenza già conquistato lo status di titolare nel tridente d’attacco del Milan, insieme a Rafael Leao che sarà naturalmente l’ala sinistra e Giroud, salvo sgradite sorprese che porterebbero Okafor ad essere la prima punta dei rossoneri.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkjhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. All. Pioli.











