Probabili formazioni Inter Milan/ Quote: out anche Bennacer e Tomori (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: CHI GIOCA IL DERBY?

Le probabili formazioni di Inter Milan ci avvicinano sempre più al grande spettacolo del derby della Madonnina: squadre in campo alle ore 20:45 di domenica 5 febbraio per la 21^ giornata di Serie A 2022-2023. Inter rinfrancata dalla vittoria di Cremona, cui ha fatto seguito il successo di Coppa Italia contro l’Atalanta con qualificazione in semifinale: i nerazzurri hanno operato il sorpasso ai danni dei cugini e ora sono secondi in classifica, e hanno l’occasione di blindare la qualificazione in Champions League infliggendo un duro colpo a un Milan in grandissima crisi di identità.

I rossoneri hanno incassato cinque gol dal Sassuolo, a San Siro: ad ogni partita fanno sempre peggio dal punto di vista della difesa, non sanno più vincere e adesso rischiano seriamente di uscire dalle prime quattro del campionato, avendo già perso il treno della Coppa Italia e con la Champions League che si avvicina. Attenzione però: non è raro che il derby lo vinca la squadra che sta peggio e allora sarà una partita tutta da vivere, nell’attesa noi valutiamo le scelte dei due allenatori leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni di Inter Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico circa le probabili formazioni di Inter Milan, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita valida per la 21^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra nerazzurra vi farebbe guadagnare 2,00 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,55 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione rossonera, la vostra vincita ammonterebbe a 3,80 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

LE SCELTE DI INZAGHI

Inter Milan inizia bene per Simone Inzaghi, che ha tutta la rosa a disposizione: dovrebbe farcela anche Brozovic che dunque si candida ad avere una maglia da titolare, ripristinato l’assetto di centrocampo con il croato in cabina di regia e le due solite mezzali che saranno Barella e Calhanoglu. In difesa Skriniar dovrebbe esserci, dopo la telenovela di calciomercato lo slovacco è pronto a stazionare sul centrodestra con l’ex Acerbi favorito su De Vrij per guidare un reparto che sarà completato da Alessandro Bastoni, naturalmente con Onana in porta. Sulle corsie laterali attenzione a Darmian, decisivo in Coppa Italia e che potrebbe giocare a destra, anche se qui resta comunque in vantaggio Dumfries; sull’altro versante pochi dubbi circa la titolarità di Dimarco, che in Coppa Italia ha invece lasciato il posto a Gosens. Per quanto riguarda l’attacco, al momento la coppia che funziona meglio è quella formata dal veterano Dzeko e da Lautaro Martinez: anche per il derby dunque Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi a loro due.

I DUBBI DI PIOLI

Se in Inter Milan i nerazzurri sono al completo, Stefano Pioli piange: oltre ai soliti lungodegenti e un Maignan che ha allungato nuovamente i tempi di recupero, il tecnico dei rossoneri ha perso anche Tomori e Bennacer per il derby. Scelte dunque quasi obbligate per il Milan: in porta sarà confermato Tatarusanu, davanti a lui Kjaer farà coppia con Kalulu mentre se non altro giocheranno i laterali sulle corsie esterne, vale a dire Calabria (che è diffidato, e Dest è infortunato) e Theo Hernandez. A centrocampo l’assenza di Bennacer dovrebbe nuovamente favorire Krunic, che nelle gerarchie di Pioli sembra essere in vantaggio su Pobega; ovviamente scontata la presenza di Tonali per guidare la squadra. In attacco i potenziali ballottaggi sono Saelemaekers-Messias e De Ketelaere-Brahim Diaz: i due belgi sono in vantaggio e dunque Pioli dovrebbe nuovamente puntare su De Ketelaere per permettergli di sbloccarsi, a completare il Milan che affronterà il derby non c’è ovviamente alcun dubbio sulla titolarità di Rafael Leao a sinistra e di Giroud, decisivo l’anno scorso anche in chiave scudetto, come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, T. Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











