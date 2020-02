Probabili formazioni Inter Milan/ Quote, rosa al completo per Stefano Pioli (Serie A)

Big match della 23^ giornata di Serie A, che avrà luogo solo stasera alle ore 20,45 a San Siro è certo il derby tra Inter e Milan, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti impazienti di conoscere le mosse di Conte come di Pioli per le probabili formazioni di Inter e Milan e certo stasera non sarà concesso alcun errore ai due tecnici. Pure però anche alla vigilia del fischio d’inizio non sono certo pochi i dubbi che affollano i due spogliatoi, specie in quello nerazzurro dove infatti si contano parecchie defezioni annunciate e casi dubbi, da valutare proprio in queste ultime ore (come è il caso di Samir Handanovic). Pure sia Conte che Pioli faranno di tutto per mettere questa sera il campo il miglior 11 possibile. Andiamo allora a controllare da vicino le loro mosse per le probabili formazioni di Inter Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Esaminando anche il pronostico per il Derby di Milano, ecco che è sempre difficile individuare un netto favorito: pure il portale di scommesse snai non ha dubbi nel consegnare il proprio favore ai nerazzurri. Nella classica 1×2 vediamo che la vittoria dell’Inter è stata data a 1,95, contro il più alto 4,00 segnato per il Milan: il pareggio vale invece la quota di 3,40.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

LE MOSSE DI CONTE

Come riferito prima, il primo problema per Antonio Conte è tra i pali: Handanovic vorrebbe a tutti i costi giocare il derby, ma il suo impiego è rischioso. Ecco che allora si fa avanti Padelli per coprire lo spazio e toccherà al trittico composto da Godin-De Vrij-Skirniar essergli di aiuto contro l’attacco rossonero (Bastoni è squalificato). Per la mediana a 5 poi si fanno avanti questa sera Barella e Brozovic, con Eriksen al centro (che potrebbe nel caso avanzare sulle trequarti) e toccherà a Moses e Young occupare le corsie, pur con Candreva e Biraghi a disposizione. Sono poi mosse obbligate in attacco dell’Inter: senza Lautaro Martinez (out per squalifica) Conte si affiderà alla coppia Lukaku-Alexis Sanchez.

LE SCELTE DI PIOLI

Per disegnare le probabili formazioni di Inter Milan, Stefano Pioli ha di fatto non spogliatoio al completo: nei giorni corsi poi è rientrato pure Zlatan Ibrahimovic, che dunque sarà titolare in attacco nel 4-4-2 del diavolo. Per il Derby poi toccherà a Leao affiancare lo svedese in avanti (ma con Ante Rebic jolly dalla panchina): in mediana non dubitano invece della maglia da titolare Bennacer e Kessie (anche se l’ex Atalanta non ha mai amato il derby), con la coppia Calhanoglu-Castillejo adibita sull’esterno, pur con Bonaventura a disposizione in panca. Sono poi certezze in difesa per Pioli, che si affiderà a Gigio Donnarumma tra i pali: avanti ci sarà spazio per Musacchio e Romagnoli al centro, come pure per la coppia di terzini Theo Hernandez-Conti (pur con Calabria pronto dalla panchina).

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 2 Godin; 15 Young, 23 Barella, 24 Eriksen, 77 Brozovic, 11 Moses; 9 Lukaku, 7 A Sanchez All. Conte

MILAN (4-4-2): 99 G Donnarumma; 19 T Hernandez, 13 Romagnoli, 22 Musacchio, 12 Conti; 10 Calhanoglu, 4 Bennacer, 79 Kessie, 7 Castillejo; 17 Leao, 21 Ibrahimovic All. Pioli



