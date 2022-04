Probabili formazioni Inter Milan/ Quote: torna la coppia Dzeko-Lautaro?

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Inter Milan ci accompagnano verso il derby, partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia che all’andata all’inizio del mese di marzo era terminata con un pareggio per 0-0. Stavolta è in casa l’Inter e va ricordato che in Coppa Italia i gol in trasferta valgono ancora doppio. Rispetto al match d’andata, la volata scudetto è entrata definitivamente nel vivo e globalmente ha la priorità, ma un derby è sempre un derby, soprattutto se mette in palio una finale e potrebbe avere importanti effetti sul morale.

Probabili formazioni Inter Milan/ Diretta tv: derby con i titolari ma…

Proprio per questo derby Inter Milan di Coppa Italia, le due formazioni milanesi hanno giocato venerdì sera in campionato, con doppia vittoria sul campo dello Spezia per i nerazzurri e in casa contro il Genoa per i rossoneri. Continua il duello a distanza che vede il Milan capolista ma l’Inter con il destino in mano: le forze vanno gestite (incombono Inter Roma e Lazio Milan), ma forse non in un derby. Andiamo allora a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Inter Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inter Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Potrebbero essere favoriti i nerazzurri: il segno 1 è infatti quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,45 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,65 volte la posati palio sul segno 2 qualora vincesse il Milan.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

LE MOSSE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Inter Milan metteranno entrambi gli allenatori di fronte alla domanda: si può fare turnover nel derby pensando al campionato? Al momento pensiamo di no, ipotizzando solo minimi ritocchi. Ad esempio, Simone Inzaghi nel suo modulo 3-5-2 dovrebbe tornare schierare davanti ad Handanovic il terzetto più classico in difesa, quello composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni, grazie al rientro dell’olandese anche se D’Ambrosio ha sempre fatto bene.

A centrocampo occhio ai ballottaggi sulle fasce, quindi a destra Dumfries-Darmian mentre a sinistra Perisic è scatenato ma c’è una alternativa preziosa come Gosens; in mezzo invece si dovrebbe andare sul sicuro con Barella, Brozovic e l’ex Calhanoglu; qualche dubbio anche nell’attacco dell’Inter, ma potrebbe essere la volta buona per rivedere Dzeko-Lautaro Martinez come coppia titolare.

LE SCELTE DI PIOLI

Sulla sponda rossonera, ipotizziamo lo stesso ragionamento da parte di Stefano Pioli: questo derby semifinale di Coppa Italia è troppo delicato per fare turnover nelle probabili formazioni di Inter Milan. In difesa tra l’altro le alternative scarseggiano, di conseguenza nel modulo 4-2-3-1 i titolari saranno Maignan in porta e davanti a lui la linea a quattro formata da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez da destra a sinistra.

Nel cuore della mediana rossonera schieriamo la coppia formata da Tonali e Bennacer, anche perché per Kessie è ipotizzabile ancora una volta un avanzamento sulla linea dei trequartisti; qui indichiamo anche il possibile ballottaggio fra Saelemaekers e Messias come esterno destro, mentre a sinistra agirà Rafael Leao e la prima punta sarà naturalmente Giroud.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli.

