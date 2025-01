PROBABILI FORMAZIONI INTER MONACO: INZAGHI PER COMPLETARE L’OPERA

Completare l’opera nel migliore dei modi in Champions League per arrivare al derby col morale alle stelle, le probabili formazioni Inter Monaco indicano questo per Simone Inzaghi, che si gode il rendimento dei suoi ragazzi soprattutto in chiave difensiva. L’Inter infatti ha la migliore difesa di questa lunga fase a girone unico di Champions, con una sola rete al passivo in sette partite: dopo la vittoria sul campo dello Sparta Praga, basterebbe un altro clean sheet per la festa, dato che basterà il pareggio per essere certi degli ottavi.

Attenzione però a un Monaco a sua volta in piena corsa, specie dopo la vittoria contro l’Aston Villa che ha rilanciato le ambizioni dei monegaschi. L’Inter comunque ha il destino nelle proprie mani, anche se con una faccia diversa rispetto al campionato, dove l’attacco segna a raffica, mentre in Coppa i nerazzurri hanno ottenuto per 1-0 quattro delle loro cinque vittorie. Tante curiosità che ci permettono di inquadrare meglio la situazione, ma ora esaminiamo davvero le probabili formazioni Inter Monaco.

QUOTE E PRONOSTICO CON FIDUCIA

Il pronostico su Inter Monaco è all’insegna della fiducia secondo le quote Snai. La vittoria nerazzurra infatti è indicata a 1,57, ma andrebbe benissimo anche il segno X proposto a 4,25. Attenzione solo a un colpo del Monaco, che ripagherebbe 5,25 volte la posta ci avrà giocato il segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONACO

VARI DUBBI PER INZAGHI

C’è molto da dire circa le possibili scelte di Simone Inzaghi per le probabili formazioni Inter Monaco. In difesa è ancora fuori Acerbi, ma il rientro di Bisseck potrebbe consentire a De Vrij di rifiatare: davanti a Sommer indichiamo quindi il reparto con Pavard, Bisseck e Bastoni, senza dimenticare che Carlos Augusto potrebbe sostituire l’italiano – ma noi crediamo di no, diventerebbe una difesa troppo “sperimentale”. Darmian potrebbe giocare al posto di Dumfries a destra, ma resta da capire come sta Barella, quindi entra in ballo pure Frattesi, al fianco di Asllani (o in alternativa Zielinski) in assenza di Calhanoglu, con Mkhitaryan e Dimarco che dovrebbero essere le due certezze; stesso discorso per Lautaro, mentre Thuram potrebbe a sua volta risposare, con Taremi più di Arnautovic al suo posto.

SITUAZIONE NON FACILE PER HUTTER

Adi Hutter non sta d’altronde meglio del collega per le probabili formazioni Inter Monaco, almeno in attacco, dove Embolo è di fatto l’unico nome possibile come centravanti. Alle sue spalle nel 4-2-3-1 dovrebbero agire Akliouche, Minamino e Golovin da destra a sinistra sulla trequarti offensiva del Monaco, pur con Ben Seghir possibile alternativa, mentre in mediana dovrebbero essere intoccabili Camara e Zakaria. L’altro problema degli ospiti è in difesa, a causa dell’assenza dell’infortunato Singo, per cui il reparto a quattro davanti al portiere Majecki dovrebbe essere formato da destra a sinistra da Vanderson, Salisu, Kehrer e Mawissa.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONACO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Golovin; Embolo. All. Hutter.