Probabili formazioni Inter Monza/ Diretta tv: dubbio a destra per Inzaghi (Serie A 1^ giornata, 18 agosto)

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Inter Monza ci avviciniamo alla partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 19 agosto: anche per queste due squadre riparte il campionato, nella prima giornata di Serie A 2023-2024 viviamo un derby molto interessante che l’anno scorso era finito con una grande sorpresa, ovvero il colpo dei brianzoli a San Siro. Ora, Simone Inzaghi riparte con molte convinzioni: due trofei anche nella passata stagione e soprattutto la finale di Champions League, l’Inter è rimasta più o meno la stessa anche se deve sistemare forse qualcosa prima che chiuda il calciomercato.

Il Monza, alla sua prima stagione in Serie A, ha fatto benissimo: ampiamente salvo, ha scollinato oltre i 50 punti grazie all’ottimo lavoro di Raffaele Palladino. In estate, complice la presenza di Adriano Galliani, ha provato a rinnovarsi per provare a mantenere lo stesso livello, con la sensazione che lo possa realmente fare. Vedremo allora cosa succederà sabato sera sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza; nel frattempo prendiamoci del tempo per leggere insieme le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Inter Monza.

DIRETTA INTER MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Monza andrà in onda sulla televisione satellitare, dunque questo è uno dei match che nella prima giornata di Serie A potranno essere seguiti anche dagli abbonati Sky. Ricordiamo che l’alternativa è quella della diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; inoltre tutte le partite del massimo campionato di calcio sono fornite da DAZN, che ancora una volta ha i diritti per trasmettere l’intero pacchetto e dunque lo metterà a disposizione dei suoi clienti, che potranno utilizzare apparecchi mobili o una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA

GLI 11 DI INZAGHI

Dubbio Acerbi in Inter Monza: senza di lui Inzaghi si affiderà a De Vrij, ma in ogni caso la difesa è invariata con la presenza di Darmian e Alessandro Bastoni (ovviamente c’è l’addio di Skriniar, che però l’anno scorso ha giocato poco). In porta ecco il nuovo arrivato Sommer, con Audero di riserva; il primo dubbio dell’allenatore piacentino è sulla destra, dove Cuadrado naturalmente insidia Dumfries che, forse, per la prima giornata di campionato rimane leggermente in vantaggio sull’ex della Juventus. Sull’altra fascia della mediana nessun punto di domanda, giocherà Federico Dimarco; in mezzo dovrebbe arrivare la conferma per Calhanoglu in versione regista – l’esperimento ha funzionato benissimo nella passata stagione – e l’esordio dal primo minuto di Frattesi, che forma una grande coppia italiana di mezzali con Barella, sempre più leader della squadra. A proposito di leadership, Lautaro Martinez avrà la fascia di capitano e il ruolo di prima punta; di fianco a lui ecco Marcus Thuram, uno dei nuovi acquisti estivi e parecchio atteso alla prima ufficiale con la maglia dell’Inter.

LE SCELTE DI PALLADINO

Palladino conferma il suo 3-4-1-2 anche per questa Inter Monza: in difesa è parata di ex, con Danilo D’Ambrosio che, ironia della sorte, dopo nove anni in nerazzurro affronta subito questo importante passato. Con lui altri due giocatori passati dall’Inter, ovvero il portiere Di Gregorio e Caldirola; Pablo Marì dovrebbe piazzarsi al centro del reparto arretrato. A centrocampo, continuiamo con i tuffi nel passato perché il Monza ha acquistato anche Gagliardini, che sarà il regista; di fianco a lui ecco Pessina, che è chiamato al ruolo di trascinatore avendo già mostrato di poterlo essere nella passata stagione. Ciurria, grande jolly, agirà per il momento largo a destra ma può cambiare ruolo nel corso della stagione; dall’altra parte avremo Kyriakopoulos, uno dei nuovi arrivati. Colpani dovrebbe avere la maglia di trequartista alle spalle dei due attaccanti; la sua è una conferma rispetto alla passata stagione, così come quella del tandem offensivo che, almeno sulla carta, sembrerebbe composto da Caprari (altro ex) e Dany Mota.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Caprari, Dany Mota. Allenatore: Raffaele Palladino











