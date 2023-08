PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA/ Quote: Acerbi non ci sarà stasera (Serie A 1^ giornata, 19 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA: ASSENTI

Qualcosa bisogna dire anche in proposito degli assenti dalle probabili formazioni di Inter Monza, anche se l’elenco non sarà molto lungo. Una assenza certa per questo stuzzicante derby lombardo nella prima giornata di Serie A sarà quella di Izzo, difensore brianzolo che è squalificato dal termine dello scorso campionato e dovrà di conseguenza scontare questa squalifica saltando la partita allo stadio Giuseppe Meazza. Per il Monza sarà indisponibile anche Bettella, che è invece alle prese con un problema alla caviglia.

In casa Inter invece sono quasi tutti disponibili, ma ci sono giustamente in primo piano le condizioni di salute di Acerbi, che l’anno scorso è diventato il perno della retroguardia nerazzurra ma in questi giorni è alle prese con un fastidioso risentimento muscolare al soleo della gamba destra e naturalmente ci sarà la doverosa prudenza per evitare guai peggiori per un calciatore così importante nella rosa di Simone Inzaghi, il quale infatti stasera rinuncerà ad Acerbi nella sua difesa per il derby lombardo in apertura di Serie A. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Inter Monza introduciamo la partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 19 agosto: uno degli anticipi nella 1^ giornata di Serie A 2023-2024, e dunque subito un intrigante derby tra due squadre che naturalmente partono con obiettivi diversi, ma che allo stesso modo hanno ambizioni. Per l’Inter si tratta di tornare a giocare concretamente per lo scudetto, ma la base della passata stagione parla di due trofei e una finale di Champions League, dunque per Simone Inzaghi le premesse ci sono tutte e ora si vorrà provare ad alzare l’asticella.

Così anche per il Monza, che non era mai stato in Serie A e, dopo una falsa partenza e il cambio di allenatore, ha preso grande slancio riuscendo a superare quota 50 punti, permettendosi per di più grandi colpi come il doppio successo sulla Juventus o, stando a stasera, il blitz di San Siro contro i nerazzurri. Aspettiamo allora che la partita prenda il via, ma nel frattempo possiamo già fare le nostre ipotesi circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Monza.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo subito cosa ci possono dire, a margine delle probabili formazioni di Inter Monza, le quote che sono state tracciate dall’agenzia Snai per la partita valida per la 1^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe intascare una vincita pari a 1,38 volte la vostra giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote un guadagno corrispondente a 5,00 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo esterno ha un valore che equivale, con questo bookmaker, a 8,00 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA

GLI 11 DI INZAGHI

Ovvio 3-5-2 per Simone Inzaghi in Inter Monza, e anche le scelte sui singoli dovrebbero essere fatte: l’acciaccato Acerbi potrebbe lasciare il posto a De Vrij al centro della difesa, poi conferme per Darmian e Alessandro Bastoni ed esordio ufficiale per il nuovo portiere Sommer, che naturalmente nelle gerarchie è favorito su Audero. A centrocampo, ecco due punti di domanda: a destra Cuadrado, arrivato a sorpresa dalla Juventus, insidia già la maglia che inizialmente spetterebbe a Dumfries, allo stesso modo Frattesi è pronto a scalzare Mkhitaryan e, in questo caso, dovrebbe essere già titolare contro il Monza. Calhanoglu sarà comunque schierato da regista come nella passata stagione; Barella rappresenterà l’altra mezzala. Con Dimarco a sinistra, la formazione dell’Inter sarà completata dal tandem offensivo: l’addio di Dzeko è stato coperto dalla firma di Marcus Thuram, e dovrebbe quindi essere lui a rappresentare lo sparring partner di Lautaro Martinez.

LE SCELTE DI PALLADINO

È un modulo quasi speculare quello di Raffaele Palladino per Inter Monza: un 3-4-1-2 che può assumere sembianze di 3-4-2-1, dipenderà infatti dalla posizione di Caprari che, almeno dal primo minuto, si dovrebbe posizionare sulla stessa linea di Dany Mota lasciando dunque Colpani a fare il trequartista. Qui comunque attenzione, perché lo stesso Colpani potrebbe in realtà fare qualche passo indietro; è abbastanza malleabile lo schieramento del Monza, infatti a giocare tra le linee potrebbe essere Pessina o comunque sarebbero previsti continui scambi di posizione. Quel che appare certo è che Gagliardini giocherà come regista; quest’ultimo è uno degli ex di Inter Monza, gli altri sono il portiere Di Gregorio e il veterano D’Ambrosio, cui la sorte ha portato in dote il ritorno immediato nella San Siro nerazzurra dopo avervi giocato per nove stagioni. Pablo Marì comanderà la difesa brianzola; Caldirola, altro ex, la completerà con due esterni che si posizionano a centrocampo e dovrebbero essere Ciurria a destra e Kyriakopoulos a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Dany Mota, Caprari. Allenatore: Raffaele Palladino











