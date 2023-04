PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA/ Quote: Calhanoglu è recuperato (o quasi)

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA: GLI ASSENTI

Fortunatamente non c’è molto da dire nelle probabili formazioni di Inter Monza per quanto riguarda i giocatori assenti. Innanzitutto, non vi sono squalificati per i due allenatori Simone Inzaghi e Raffaele Palladino, sono pochi pure i diffidati perché si trovano in questa condizione solamente Acerbi e Dumfries per l’Inter e Machin per il Monza. Passando in infermeria, stanno migliorando le condizioni di Calhanoglu, che però è ancora alle prese con gli ultimi strascichi della distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra e quindi naturalmente per il turco ci sarà la massima cautela in un periodo così fitto di impegni per l’Inter.

Tra i nerazzurri è poi assente Skriniar, i cui ultimi mesi a Milano stanno diventando un calvario a causa del mal di schiena, mentre c’è ancora meno da segnalare per quanto riguarda gli assenti del Monza, dal momento che nel derby lombardo gli ospiti brianzoli dovranno fare a meno solamente di Mota Carvalho, che comunque difficilmente sarebbe stato titolare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA OGGI?

Analizziamo le probabili formazioni di Inter Monza per scoprire le possibili mosse di Simone Inzaghi e Raffaele Palladino verso il derby lombardo per la trentesima giornata di Serie A. Stasera quindi torna ad essere protagonista a San Siro l’Inter, che sta vivendo un momento a dir poco particolare: in campionato i nerazzurri sono fuori dalle prime quattro posizioni in classifica, Champions League quindi a rischio e sarebbe davvero un peccato per una formazione che invece in Europa sta facendo meraviglie, come dimostra anche il 2-0 sul campo del Benfica che mette i nerazzurri davvero ad un passo dalle semifinali della massima competizione per club.

Il Monza proverà ad approfittare di questo momento particolare dei cugini della metropoli. La squadra brianzola arriva dal beffardo pareggio di Udine: la salvezza è comunque già da tempo in cassaforte, aspetto da non sottovalutare per una società che in questa Serie A era una matricola assoluta. Adesso c’è la possibilità di migliorare ulteriormente la classifica e di togliersi soddisfazioni speciali, con una dedica che naturalmente sarebbe già pronta per Silvio Berlusconi. Derby di notevole interesse, allora è giusto adesso presentare in maniera più approfondita le ultime notizie sulle probabili formazioni di Inter Monza.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inter Monza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono chiaramente favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 1,42, mentre poi si sale già a quota 4,50 in caso di segno X per il pareggio e fino a 7,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse essere invece il Monza a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA

LE MOSSE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Inter Monza, mister Simone Inzaghi non recupera ancora pienamente Calhanoglu, quindi nel cuore della mediana dovrebbero giocare Barella e Mkhitaryan come mezzali ai fianchi di Brozovic, con Asllani che potrebbe essere l’alternativa per far rifiatare qualcuno. In difesa invece Acerbi potrebbe riposare: spazio a Darmian, che ancora una volta farà un paso indietro giocando davanti ad Onana, ma anche a De Virj al fianco di Bastoni, MVP a Lisbona. Sulle fasce laterali Gosens a sinistra dovrebbe essere favorito su Dimarco; più complicato invece a destra rinunciare a Dumfries; davanti invece i dubbi sono sempre garantiti, ma questa volta si dovrebbe riproporre la coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, a partire dalla panchina sarebbe di conseguenza Dzeko oltre a Correa.

LE SCELTE DI PALLADINO

Raffaele Palladino non avrà Dany Mota nelle probabili formazioni di Inter Monza: davanti quindi è ancora più certa la coppia composta da Petagna e Caprari, con Gytkjaer alternativa per l’ex rossonero e Pessina che sarà invece il trequartista nel modulo 3-4-1-2 degli ospiti. Nemmeno in difesa dovrebbero esserci particolari sorprese per i brianzoli: il portiere Di Gregorio è uno degli ex della partita e sarà protetto da Marlon, Pablo Marì e Izzo. Anche a centrocampo le scelte sono chiare: Sensi, che è chiaramente l’ex di maggiore spicco per la sfida di San Siro, affiancherà Rovella nel cuore della mediana del Monza, mentre Ciurria sarà ancora impiegato a destra come esterno tattico a destra e sull’altro lato agirà Carlos Augusto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Pessina; Petagna, Caprari. All. Palladino.











