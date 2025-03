PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA: UNA PARTITA IN UN MOMENTO PARTICOLARE

La prima contro l’ultima, eppure le scelte in particolare di Simone Inzaghi per le probabili formazioni Inter Monza potrebbero essere più stuzzicanti del previsto. In campionato la partita cade fra Napoli e Atalanta, ovviamente siamo anche nel mezzo del doppio confronto di Champions League con il Feyenoord e ci sono alcune assenze, quindi dosare le forze sarà doveroso, fermo restando che l’Inter per restare capolista della Serie A non può sbagliare questa partita, che sulla carta non dovrebbe avere storia – a patto di non prenderla sotto gamba, anche inconsciamente.

Il Monza rischia di essere invece già ai saluti: la sconfitta casalinga contro il Torino è stato l’ennesimo passo verso la retrocessione, che sembra praticamente inevitabile per gli uomini di Alessandro Nesta. In ballo c’è però anche l’orgoglio, dopo il pareggio già conquistato all’andata sarebbe una gioia da non disprezzare fermare ancora i campioni d’Italia, per di più a San Siro. Ci sono però tanti nodi nerazzurri da sciogliere nelle probabili formazioni Inter Monza, cerchiamo allora adesso di capirci qualcosa in più.

PRONOSTICO E QUOTE: TUTTO DECISO?

Non sorprende evidentemente notare che nelle quote Snai il pronostico Inter Monza è totalmente a senso unico: il segno 1 varrebbe appena 1,12 volte la giocata, mentre già con il pareggio si vola a 8,50, infine ben 16 volte la posta in palio è la quotazione di un’impresa esterna del Monza.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA

TANTI BALLOTTAGGI PER INZAGHI

Nelle probabili formazioni Inter Monza c’è da capire quanto turnover farà Simone Inzaghi. In attacco ad esempio è quasi certo il riposo per Thuram, con Correa possibile titolare o anche Taremi, il quale potrebbe insidiare il posto di Lautaro Martinez, anche se almeno il Toro dovrebbe partire dall’inizio. A centrocampo recupera Carlos Augusto, l’ex che sarà quindi l’esterno sinistro, con Dumfries a destra. Barella potrebbe avere la concorrenza di Frattesi, mentre Calhanoglu e Mkhitaryan saranno nel ruolo (per loro anomalo) di chi ha riposato in Champions e quindi giocherà oggi. Rientra Sommer, che potrebbe essere titolare in porta (ma nel caso c’è pronto Martinez), infine in difesa potremmo schierare Pavard, De Vrij e Bastoni, ma le alternative Bisseck e Acerbi rendono ancora più variegato il quadro.

QUALE MODULO PER NESTA?

Sul fronte brianzolo delle probabili formazioni Inter Monza, mister Alessandro Nesta potrebbe confermare Keita sulla trequarti – in ballottaggio con Mota – insieme a Ciurria alle spalle di Ganvoula se il modulo fosse il 3-4-2-1, in caso contrario il numero 84 potrebbe partire dalla panchina a vantaggio di Birindelli per schierare la difesa a 4. In mezzo al campo Zeroli appare favorito su Urbanski per affiancare Bianco, mentre sulle fasce indichiamo Pedro Pereira a destra e Kyriakopoulos a sinistra. Infine, con la difesa a 3 avremmo Izzo perno centrale con ai lati gli ex di turno, cioè il veterano D’Ambrosio e il giovane Palacios, protezione della porta di Turati.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Correa. All. Inzaghi.

MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios; Pereira, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Ciurria, Keita; Ganvoula. All. Nesta.