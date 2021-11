Probabili formazioni Inter Napoli/ Diretta tv, Bastoni e Dzeko ci sono! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Analizziamo le probabili formazioni di Inter Napoli, il big match nella 13^ giornata di Serie A 2021-2022. Il turno dopo la sosta ci propone una sfida straordinaria alle ore 18:00 di domenica 21 novembre: reduci dal pareggio nel derby i nerazzurri sono rimasti a -7 dai partenopei e ora hanno la possibilità di ridurre il margine per tornare a stretto contatto con la possibilità di rivincere lo scudetto, dovendo dare un segnale forte dal punto di vista psicologico e vincere una sfida diretta che porterebbe tanto morale in seno al gruppo.

Probabili formazioni Lazio Juventus/ Quote: dove giocherà Pedro? (Serie A)

Il Napoli nell’unica grande sfida ha pareggiato (contro la Roma) e poi si è fermato in casa contro il Verona, come nel deludente finale dello scorso campionato: da un certo punto di vista anche Luciano Spalletti ha bisogno di conferme, ma è chiaro che a una squadra che ha fatto 32 punti sui 36 disponibili si possa davvero imputare ben poco. Adesso, vedremo come le due squadre si potrebbero schierare sul terreno di gioco di San Siro: mentre aspettiamo che sia domenica pomeriggio andiamo a leggere insieme le probabili formazioni di Inter Napoli.

Probabili formazioni Serie A/ Moduli e mosse degli allenatori (13^ giornata)

DIRETTA INTER NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile una diretta tv di Inter Napoli, perché questa partita non viene trasmessa sui canali della televisione satellitare vista la fascia oraria in cui si gioca; dunque l’appuntamento è riservato ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che è broadcaster della Serie A per questa stagione e ne fornisce tutti i match in diretta streaming video. Dovrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

LE SCELTE DI INZAGHI

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN/ Diretta tv, spazio per l'ex Saponara?

Allarme rientrato per Alessandro Bastoni e Dzeko: rientrati acciaccati dalle nazionali, entrambi dovrebbero essere a disposizione di Simone Inzaghi per Inter Napoli. Chi salta il big match è De Vrij: il suo sostituto naturale è Ranocchia che dunque giocherà al centro della difesa, reparto completato da Handanovic e Skriniar con Danilo D’Ambrosio pronto a fare le veci di Bastoni, in caso di ricaduta. A centrocampo, sono in tre certi di una maglia: naturalmente il regista Brozovic e un Barella che è il vero insostituibile nell’Inter, poi anche Perisic che agirà sulla corsia sinistra. Ballano dunque altri due posti: la sensazione al momento è che Darmian sia in vantaggio su Dumfries per la fascia destra e che Arturo Vidal si accomoderà ancora in panchina, così che il titolare sarà Calhanoglu. Qualora Dzeko dovesse alzare bandiera bianca, in attacco giocherà Joaquin Correa; ovviamente il bosniaco affiancherebbe Lautaro Martinez, mentre Alexis Sanchez si è infortunato in nazionale ed è indisponibile.

GLI 11 DI SPALLETTI

Spalletti deve valutare Demme, che era risultato positivo al Coronavirus e potrebbe dunque essere ancora out per Inter Napoli. Il tedesco comunque avrebbe fatto panchina, perché da quando è arrivato Zambo Anguissa si è rivelato indispensabile per i partenopei e si è subito preso la maglia da titolare, condividendo la zona davanti alla difesa con il ritrovato Fabian Ruiz. Ospina parte ancora in vantaggio su Meret, davanti al portiere colombiano ci sarà ancora Rrahmani perché, ancxhe se Manolas ha recuperato, il kosovaro ex Verona ha rapidamente scalato le gerarchie ed è lui, per Spalletti, il partner ideale di Koulibaly. Nessun dubbio nemmeno sulle corsie laterali con Di Lorenzo (in gol contro la Svizzera, purtroppo per l’Italia in maniera inutile) e Mario Rui a fare i terzini; l’unico vero punto di domanda nel Napoli anti-Inter è sempre lo stesso, ovvero la maglia di laterale destro sulla trequarti. L’ex Politano appare favorito su Lozano; al centro giocherà Zielinski con Lorenzo Insigne a sinistra, davanti ovviamente ci sarà Osimhen.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti



© RIPRODUZIONE RISERVATA