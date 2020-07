Probabili formazioni Inter Napoli/ Diretta tv: Gattuso senza Dries Mertens (Serie A)

Si giocherà solo domani sera alle ore 21.45 e tra le mura di San Siro, il big match della 37^ giornata della Serie A tra Inter e Napoli, di cui pure sono ora sotto esame le probabili formazioni. Alla vigilia della grande sfida infatti siamo ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Conte come di Gattuso per le probabili formazioni di Inter e Napoli, considerato anche il peso del match. Siamo infatti agli sgoccioli di questa stagione: per i nerazzurri lo scudetto è stato solo un bel sogno e ora devono solo concludere al meglio il campionato, anche per mettere in cassaforte il secondo posto nella classifica, necessario per non dover far fatica poi nel prossimo tabellone della Champions League. Pure gli azzurri di Gattuso sono spinti solo dal desiderio di chiudere la stagione al meglio: il Napoli ha già messo in cassaforte il biglietto per la prossima Europa League e questi ultimi incontri faranno “da palestra” per gli azzurri in vista dei prossimi impegni nella Champions League 2019-2020. Visto il prestigio dei contendenti sarà comunque interessante esaminare da vicino quali saranno le mosse di Conte come di Gattuso per le probabili formazioni di Inter e Napoli.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che la sfida di Serie A tra Inter e Napoli sarà visibile in diretta tv su Sky: appuntamento alle ore 21.45 domani ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202). La partita sarà disponibile anche in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, riservato ai soli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

LE MOSSE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter e Napoli, ovviamente Antonio Conte non farà a meno del classico 3-4-1-2, dove però domani dovrebbe essere Borja Valero a collocarsi sulla trequarti, alle spalle delle due punte e al posto di Eriksen, titolare già contro il Genoa. In avanti poi vi sarà posto per Lukaku e uno tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, con quest’ultimo forse appena favorito alla vigilia del big match. Nella mediana a 4 della sua Inter domani Conte sa di non aver a disposizione Gagliardini, fermato dal giudice sportivo: dovremmo rivedere allora dal primo minuto Barella, con Brozovic, mentre Candreva e Young dovrebbero essere le prime scelte in corsia. Sono maglie consegnate in difesa poi: senza De Vrij titolare (anche se il numero 6 è recuperato), ecco pronti Godin, Bastoni e Skriniar, anche se Ranocchia è sempre una valida alternativa.

LE SCELTE DI GATTUSO

Sarà invece ovviamente il classico 4-3-3 il modulo prediletto da Gattuso per disporre i suoi: nelle probabili formazioni di Inter e Napoli, però facciamo attenzione alle assenze annunciate di Dries Mertens (squalificato) come di Kostas Manolas (infortunato). Senza il belga dunque domani sera sarà Milik prima punta confermata nel tridente offensivo: qui gli faranno compagnia capitan Insigne e l’ex del match Politano, preferito a Callejon nella prossima giornata. Nella mediana azzurra dovrebbero poi trovare posto dal primo minuto domani ancora Zielinski e Lobotka con Allan promosso titolare dopo il gol segnato contro il Sassuolo nel precedente turno di campionato. Sono poi pochi i dubbi del tecnico anche nella difesa del Napoli: qui Maksimovic dovrebbe prendere il posto dell’acciaccato Manolas, al centro assieme a Koulibaly, mentre in corsia ecco pronti dal primo minuto Di Lorenzo e Mario Rui, pur con Hysaj a disposizione dalla panchina.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 95 Bastoni, 2 Godin; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 20 Borja Valero; 9 Lukaku, 7 Sanchez. All. Conte

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 21 Politano, 99 Milik, 24 Insigne. All. Gattuso



