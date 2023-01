Probabili formazioni Inter Napoli/ Diretta tv: largo ai titolari (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Inter Napoli scopriamo quali potrebbero essere le mosse di Simone Inzaghi e Luciano Spalletti verso la partita di cartello della sedicesima giornata di Serie A, un vero e proprio match scudetto a San Siro, con la particolarità naturalmente di “cadere” subito dopo la lunga pausa per i Mondiali. Partita fondamentale sopratutto per l’Inter, che ha undici punti di ritardo dalla capolista a causa soprattutto della “allergia” agli scontri diretti, che tuttavia Simone Inzaghi aveva debellato appena prima della sosta vincendo a Bergamo.

Per il Napoli del grande ex Luciano Spalletti invece il dubbio è naturalmente che la sosta possa avere danneggiato un meccanismo che in autunno era perfetto e aveva portato a ben undici vittorie consecutive in campionato. Il test è subito di quelli significativi: l’anno scorso la sconfitta al Meazza contro l’Inter aveva bloccato l’ottimo avvio di stagione, stavolta però il Napoli sta volando ancora più in alto e vuole quindi cambiare il finale. Di certo, siamo molto curiosi di scoprire quali potrebbero essere le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Inter Napoli…

INTER NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Napoli sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

LE SCELTE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Inter Napoli non dovrebbero riservarci sorprese, perché naturalmente questa non è partita da esperimenti. Ecco allora per Simone Inzaghi il classico modulo 3-5-2 con Onana in porta e davanti a lui in difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni, con Acerbi che è tuttavia in ballottaggio con l’olandese; a centrocampo ecco Dumfries a destra, poi Barella, Brozovic e Calhanoglu nel cuore della mediana e Dimarco a sinistra. Il croato non è tornato da molti giorni ma dovrebbe essere titolare, con l’alternativa di Calhanoglu in regia e Mkhitaryan in campo da subito; più delicata invece la posizione di Lautaro Martinez, perché l’argentino logicamente è stato l’ultimo rientrare e allora in attacco dovremmo vedere la coppia “pesante” formata da Dzeko e Lukaku.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Poche sorprese anche per Luciano Spalletti nelle probabili formazioni di Inter Napoli, a cominciare dal modulo che sarà il consueto 4-3-3 per i partenopei, con Meret in porta e davanti a lui in difesa Di Lorenzo a destra, i due centrali Rrahmani (favorito sull’ex Juan Jesus) e Kim, infine Mario Rui come terzino sinistro, ma insidiato da Olivera; a centrocampo ecco il terzetto più classico per il Napoli del 2022-2023, con Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski titolari senza ombra di dubbio; un ballottaggio che per il Napoli è ormai tradizionale è invece quello tra l’ex Politano e Lozano per la maglia da ala destra nel tridente, per completare il reparto d’attacco con il centravanti Osimhen e Kvaratskhelia naturalmente sulla fascia sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lukaku. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Z. Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











