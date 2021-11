Probabili formazioni Inter Napoli/ Quote: Calhanoglu o Vidal? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Inter Napoli ci avviciniamo al big-match della tredicesima giornata di Serie A, che caratterizzerà la domenica calcistica dallo stadio Giuseppe Meazza. San Siro dunque ospiterà una partita molto importante innanzitutto per i padroni di casa dell’Inter: dopo il pareggio nel derby, Simone Inzaghi ha un altro duello al vertice per cercare di accorciare le distanze da chi precede i campioni d’Italia.

Dall’altra parte, il Napoli di Luciano Spalletti (grande ex del match) arriva a sua volta da un pareggio in casa contro il Verona e cerca dalla trasferta in casa Inter la conferma sul fatto che lo scudetto quest’anno sia un obiettivo davvero alla portata dei partenopei, migliore difesa del campionato che sfiderà il migliore attacco. Tutto ciò premesso, andiamo allora a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inter Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Inter Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,25, poi si sale ma non di tantissimo fino a quota 3,25 in caso di segno 2 e fino a 3,30 volte la posta in palio sul segno X per il pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

LE SCELTE DI INZAGHI

Allarme rientrato per Bastoni e Dzeko, rientrati acciaccati dalle nazionali ma presenti nelle probabili formazioni di Inter Napoli. Resta comunque un margine di cautela per Simone Inzaghi, ma dovremmo vederli entrambi in campo a differenza di De Vrij, che dovrebbe essere sostituito da Ranocchia al centro della difesa nerazzurra, naturalmente con capitan Handanovic fra i pali e Skriniar, mentre Dimarco e D’Ambrosio sono pronti in caso di necessità. In attacco invece dovremmo vedere la coppia Dzeko-Lautaro Martinez, con Correa alternativa al bosniaco e Sanchez invece fuori causa.

A centrocampo la questione si fa forse ancora più interessante, anche se in tre sono già certi di una maglia: naturalmente il regista Brozovic e Barella al suo fianco, ma anche Perisic sulla corsia sinistra. Ballano dunque altri due posti: la sensazione è che Darmian sia ancora in vantaggio su Dumfries per la fascia destra e che Calhanoglu possa essere preferito a Vidal come mezzala per completare il terzetto centrale con i già citati Barella e Brozovic.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Sul fronte partenopeo, le probabili formazioni di Inter Napoli vedono il grande ex Luciano Spalletti con meno problemi di scelta, perché i titolari sono sostanzialmente tutti disponibili. Ospina parte ancora in vantaggio su Meret, davanti al portiere colombiano ci sarà di nuovo Rrahmani (nonostante Manolas abbia recuperato) a fare coppia con Koulibaly. Nessun dubbio nemmeno per quanto riguarda i due terzini, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra.

Tutto sembra chiaro anche nella coppia mediana del 4-2-3-1 del Napoli: Zambo Anguissa è titolare non solo perché Demme è alle prese con la positività al Coronavirus, con lui ci sarà dal primo minuto Fabian Ruiz. L’unico vero punto di domanda nella formazione del Napoli contro l’Inter è sempre lo stesso, ovvero la maglia di ala destra: Politano fuori causa perché positivo al Covid, Elmas appare favorito su Lozano causa viaggio intercontinentale del messicano; al centro giocherà Zielinski (in alternativa Elmas) con Insigne naturalmente a sinistra, così come davanti ovviamente ci sarà Osimhen.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zambo Anguissa, F. Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.



