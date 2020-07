Probabili formazioni Inter Napoli/ Quote: Conte punta su Alexis Sanchez da titolare?

E’ tempo di esaminare da vicino le mosse di Antonio Conte come di Gennaro Gattuso per le probabili formazioni di Inter e Napoli, big match della 37^ giornata della Serie A, che si accenderà solo questa sera a San Siro alle ore 21.45. Siamo infatti impazienti di rivedere in campo per la penultima giornata del primo campionato nazionale due vere big, pronte a regalarci grande spettacolo nonostante una evidente stanchezza. E benché ormai abbiano poco per cui lottare a questo punto della stagione: i nerazzurri, dopo anche il successo occorso sul Genoa, hanno salutato lo scudetto e ora puntano a confermare solo il secondo posto nella classifica di Serie A, utile in vista del tabellone della prossima edizione di Champions League. Il Napoli di Gattuso è invece certo della propria qualificazione all’edizione 2020-21 dell’Europa League (in virtù del successo in Coppa Italia) e di certo nello spogliatoio azzurro ora la testa è tutta rivolta verso il prossimo match con il Barcellona in Champions League. Pure però visto il prestigio dell’appuntamento, entrambi i club oggi dovranno dare il massimo e a Conte come a Gattuso non saranno concessi errori nel fissare le probabili formazioni di Inter e Napoli: ecco le loro possibile scelte.

QUOTE E PRONOSTICO

Esaminando il pronostico del big match, vediamo gli uomini di Conte appena favoriti stasera a San Siro, anche se tutto può davvero capitare questa notte. Se controlliamo le quote date dal portale Williamhill, ecco che nell’1×2 il successo dell’Inter è stato dato a 2.05, contro il 3.50 fissato per la vittoria del Napoli: il pari vale 3.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

LE MOSSE DI CONTE

Per il big match di casa, Conte dovrebbe ancora una volta utilizzare il 3-4-1-2 come modulo, dove i fan nerazzurri sperano di rivedere dal primo minuto in difesa Stefan De Vrij: l’olandese era già stato promosso alla panchina dopo l’infortunio nella sfida col Genoa e oggi potrebbe venir arrischiato, magari al fianco di Bastoni e Skriniar, di fronte al numero 1 Handanovic. Per la mediana pure si celebra il ritorno dopo l’ultimo infortunio di Barella, che sarà titolare al centro con Brozovic, ricordando che Gagliardini sarà out per squalifica: ai lati del reparto a 4 pronti dal primo minuto Young e Candreva ma dalla panchina rimangono a disposizione Moses e Biraghi. In avanti sarà Borja Valero il titolare sulla trequarti al posto di Eriksen, mentre in attacco Alexis Sanchez, fresco di gol, dovrebbe superare nel ballottaggio Lautaro Martinez, e fare compagnia dal primo minuto a bomber Lukaku.

LE SCELTE DI GATTUSO

Ritrovato dal primo minuto Ospina tra i pali, ecco che questa sera a San Siro Gattuso per la sua difesa a 4 dovrebbe fare a meno di Manolas, che ha ricevuto una brutta botta al costato nella sfida con il Sassuolo pochi giorni fa. Poco male per il tecnico azzurro, che potrà disporre di Maksimovic, in coppia al centro con Koulibaly, mentre ai lati del reparto si faranno avanti dal primo minuto Di Lorenzo e Mario Rui. Sono però ballottaggi aperti nel centrocampo delle probabili formazioni di Inter e Napoli: questa sera potrebbero giocarsi le loro chance dal primo minuto Fabian Ruiz, Demme e Zielinski ma è facile che il tecnico opti anche per soluzioni differenti, già prima del fischio d’inizio. Non vi sono dubbi però nel consegnare le maglie da titolari nell’attacco del Napoli di questa sera: senza Mertens, fermato dal giudice sportivo, sarà Milik titolare in prima punta, con al suo fianco Insigne e l’ex del match Politano.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 77 Brozovic. 23 Barella, 15 Young; 20 B Valero; 9 Lukaku, 7 Sanchez All. Conte

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Rui; Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 99 Milik, 24 Insigne All. Gattuso



© RIPRODUZIONE RISERVATA