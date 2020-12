Probabili formazioni Inter Napoli/ Quote, Hakimi in dubbio, si scalda Darmian?

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI: CHI A SAN SIRO?

A poche ore dal fischio d’inizio del big match della 12^ giornata di Serie A, ovvero la sfida tra Inter e Napoli, attesa alle ore 20.45 tra le mura di San Siro, è tempo di controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni. Anche senza guardare la classifica, possiamo facilmente immaginare che questo è scontro bollente, match a cui Conte e Gattuso non verrà concesso alcun margine di errore: pure è evidente che i due tecnici sono ancora alle prese con parecchi ballottaggi e dubbi. In casa nerazzurra infatti preoccupa ancora la fascia a centrocampo nel solito 3-5-2 nerazzurro: Hakimi (dopo essere stato sostituto domenica nella sfida contro il Cagliari), continua a a preoccupare e Vidal risulta ancora indisponibile. Pure Gattuso ha qualche grattacapo e non potendo sfruttare il bomber Osimhen, ancora in infermeria, potrebbe anche variare dal classico 4-2-3-1 per affrontare il gigante milanese, seconda forza della Serie A. Non perdiamo altro tempo allora e andiamo a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inter e Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match della Serie A ci pare complicato fissare un pronostico netto: pure per i principali portali di scommesse, paiono i nerazzurri i favoriti. Nell’1×2 fissato da Eurobet, vediamo che oggi il successo dell’Inter è stato dato a 2.20, contro il più elevato 3.15 dato per la vittoria del Napoli: il pareggio è stato dato a 3.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

LE MOSSE DI CONTE

Anche in vista del big match della Serie A, ecco che Antonio Conte pare di fronte a parecchi dubbi e punti di domanda per fissare il proprio undici: quel che è certo è che non rinuncerà al classico 3-5-2. Ecco che che allora già in difesa sono ballottaggi aperti per le tre maglie in palio davanti a Handanovic: al momento Skriniar, De Vrij e Bastoni paiono favoriti, ma non si escludono colpi di scena in tal proposito. Passando al centrocampo, come abbiamo accennato prima, rimane un bel punto di domanda sulle condizioni di Hakimi: il marocchino potrebbe dunque sedersi in panchina e lasciare a Darmian il compito di occupare la corsia, in coppia con Young, mentre Barella, Brozovic e Gagliardini si collocheranno al centro. In avanti segnaliamo che Alex Sanchez non è al top della condizione: Conte andrà avanti col duo Lukaku-Lautaro.

LE SCELTE DI GATTUSO

Come abbiamo accennato prima, per la sfida di San Siro Gattuso non metterà a rischio Victor Osimhen, e senza il bomber nigeriano, non è da escludere che il tecnico torni al 4-3-3 come modulo di partenza. In tal caso in avanti verranno confermati dal primo minuto Insigne, Mertens e Lozano (questo favorito su Politano, visto anche l’ottimo gol segnato contro la Sampdoria pochi giorni fa). Per la mediana, il punto fermo dello schieramento rimane Timeouè Bakayoko, che nell’occasione potrebbe venir accompagnato da Fabian Ruiz e Zielinski, anche se dalla panchina Elmas e Demme sono pronti a intervenire in qualsiasi momento. Non sono infine grandi dubbi nella difesa degli azzurri: pur con Hysaj ristabilito, sarà Mario Rui il titolare in corsia in coppia con Di Lorenzo, mentre Manolas e Koulibaly agiranno al centro.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro M. All. Conte.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; F. Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.



