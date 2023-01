Probabili formazioni Inter Napoli/ Quote: Lukaku verso una maglia (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI: CHI GIOCA IL BIG MATCH?

Le probabili formazioni di Inter Napoli accendono i riflettori sul primo vero big match del 2023. La Serie a riparte letteralmente col botto con i nerazzurri che cercano di scuotere la terra, lontani 11 punti dai partenopei primi della classe. Pur avendo chiuso bene il 2022 con le vittorie contro Bologna e Atalanta, i ragazzi di Simone Inzaghi sanno bene di avere un solo risultato utile a disposizione per sperare davvero in una clamorosa rimonta in chiave Scudetto.

11 vittorie consecutive e 41 punti dopo 15 partite: sono questi i numeri con i quali il Napoli ha chiuso il 2022, mai la partenza di campionato dei partenopei era stata così fragorosa, nemmeno ai tempi di Diego Armando Maradona. Nonostante questo la sfida di San Siro presenta delle insidie a livello psicologico per un Napoli che in caso di sconfitta vedrebbe anche potenzialmente riavvicinarsi Milan e Juventus. In chiave Scudetto una sfida, soprattutto, da non perdere.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quali siano le quote che accompagnano le probabili formazioni di Inter Napoli, partita valida per la 16^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare 2,40 volte la cifra messa sul tavolo; il segno X da giocare per il pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 3,20 volte l’importo che avrete scelto di investire mentre il segno 2, sul quale ovviamente puntare per il successo della squadra ospite, con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 3,10 volte la somma versata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

LE MOSSE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Napoli, Simone Inzaghi dovrebbe contare su quasi tutti gli effettivi a disposizione. Anche l’armeno Mkhitaryan, alle prese con una lieve lombalgia, dovrebbe comunque essere almeno in panchina. Assente invece Brozovic, infortunatosi nel corso dei Mondiali e dunque indisponibile per questa partita di campionato: si punta alla completa ripresa del centrocampista croato in vista della sfida di Supercoppa, in attacco ballottaggio fino all’ultimo tra Dzeko e un ormai completamente recuperato, anche se reduce da un pessimo Mondiale, Romelu Lukaku.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Per quanto riguarda i partenopei, Luciano Spalletti per le probabili formazioni di Inter Napoli punta alla continuità e ai gioielli in campo. Già recuperato nelle ultime amichevoli Kvicha Kvaratskhelia, che aveva saltato le ultime partite di campionato del 2022, ci saranno regolarmente anche Kim in difesa e Anguissa a centrocampo. Unico dubbio Demme, che dopo l’ultimo affaticamento muscolare ha saltato i test più recenti in amichevole ma dovrebbe essere recuperato almeno per la panchina per questo big match a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI: GLI 11 TITOLARI

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti











