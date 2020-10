Probabili formazioni Inter Parma/ Diretta tv: Conte perde Lukaku! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Inter e Parma, big match della sesta giornata della Serie A, che pure ci attenderà solo domani sera alle ore 18.00 tra le mura dello Stadio San Siro. Siamo infatti ben impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Conte come di Liverani per questo match: specie il tecnico pugliese è ora sotto pressione considerato che solo nelle ultime ore ha perso un suo punto fermo come è Romelu Lukaku. Pure va aggiunto che il tecnico nerazzurri dovrà fare attenzione a gestire i suoi, specie dopo un nuovo duro turno occorso in settimana in Champions League contro lo Shakhtar, terminato con un insoddisfacente 0-0. Pure per i ducali la sfida di domani sera sarà importante: gli emiliani arrivano dopo l’ottimo 3-1 ottenuto in Coppa Italia, e c’è voglia in casa di Liverani di mettere in scacco una big.

Per le probabili formazioni di Inter Parma, pure Conte non rinuncerà al classico 3-4-1-2, dove comunque saranno ancora una volta assenze di peso. Lo vediamo bene in attacco, dove senza Lukaku e con Alexis Sanchez ancora non al top della condizione, il tecnico nerazzurro dovrà affidarsi a Pinamonti, per affiancare Lautaro Martinez dal primo minuto. Per la mediana a 4 sono Barella e Brozovic le prime scelte dell’allenatore per il centro del reparto: Hakimi e Perisic dovrebbero invece collocarsi sull’esterno, mentre uno tra Vidal e Eriksen si porterà sulla tre quarti (Sensi è infortunato). Ballottaggio in corso poi anche nella difesa: qui Bastoni e Kolarov si contendono una maglia da titolare, al fianco di De Vrij e D’Ambrosio.

Spazio al 4-3-1-2 per lo schieramento dei ducali, che pure negli ultimi giorni hanno abbracciato parecchi elemento di grande valore, da Scozzarella, a Dezi e Bruno Alves. Proprio il difensore centrale portoghese potrebbe dunque domani essere titolare nel reparto a 4 posto di fronte a Sepe: Iacoponi, Gagliolo e Pezzella gli faranno compagnia dal primo minuto di gioco. Per la mediana rimane pronto dal primo minuto in cabina di regia Cyprien; Hernani e Kurtic faranno da mezz’ala, ma ricordiamo che per il reparto pure rimane a disposizione in panchina Brugman. In attaccare confermato Kucka sulla tre quarti, come pure Gervinho in punta: Cornelius dovrebbe pure fargli compagnia come titolare, sempre che vinca il ballottaggio con Karamoh (pure fresco di gol in coppa col Pescara).

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lautaro M, Pinamonti All. Conte

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, B Alves, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius All. Liverani



